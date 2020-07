Editorial 18-07-2020

Situación del Kínder

La Sala del Senado analizó los cambios introducidos por la Comisión de Educación y Cultura al articulado del proyecto -iniciado en mensaje- que modifica la ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de Educación Parvularia.

Los congresistas primero revisaron las disposiciones que fueron eliminadas por dicha instancia y luego, las agregadas por ésta, en el nuevo segundo informe. Tras un amplio debate sobre las votaciones se respaldó -por mayoría-, las enmiendas previstas por la Comisión.

De este modo, no prosperó la incorporación del kínder como obligatorio dentro de los niveles de enseñanza escolar, no considerando en la ley general de educación dicho ciclo y, en consecuencia que fuera requisito para cursar la enseñanza básica.

Cabe consignar que el proyecto busca materializar la respectiva reforma constitucional del 2013 que estableció la obligatoriedad de cursar kínder como requisito para ingresar a la educación básica. De este modo, el ciclo básico comienza en kínder y termina en octavo año básico, aumentando un año este tramo de escolaridad. Con esta legislación se buscaba que este cambio quedara ahora establecido en la ley General de Educación.

No obstante, varios senadores aseguraron que, en la actualidad el kínder ya es obligatorio, haciendo ver que la matrícula alcanza a un 97%, por lo que el texto legal sería innecesario.