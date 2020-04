Social 17-04-2020

Situando a la región en el 5to lugar a nivel país: Llamados al Fono de Violencia contra la Mujer aumentaron en 62.3% durante cuarentena en la región del Maule



Autoridades de la Mujer y SernamEG explican que durante el último tiempo se ha estado difundiendo con mayor fuerza el fono orientación 1455



Desde la emergencia sanitaria que vive el país debido al Covid-19 el Fono Orientación 1455 ha aumentado considerablemente en sus llamados, alcanzando una variación de un 62.3% entre febrero y marzo en la región del Maule. Así lo informaron la seremi de la Mujer Andrea Obrador y la directora regional (s) de SernamEG, Celsa Carreño, cuyo fono busca entregar apoyo en orientación, información y primera atención en situaciones de crisis, evaluando cada una de éstas para que, en el caso de ser necesario, sean derivadas a otras instituciones pertinentes.

Durante todo el mes de marzo se recibieron 99 llamadas, mientras que en febrero esta cifra sólo llegó a las 61 llamadas, totalizando 170 contactos, con un incremento de 62.3 por ciento, situando a la región del Maule en el 5to lugar, a nivel país con más llamados al 1455, detrás de RM 1.864; Valparaíso 333; Concepción 258 y OHiggins con 174.

A juicio de la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, el aumento significativo de las llamadas es reflejo “de que las mujeres están necesitando orientación y ayuda en tiempos donde ellas están pasando más tiempo en sus casas. Es importante destacar acá el fundamental papel que cumplen los vecinos y el entorno para ayudar a una mujer que sufre violencia", señaló la seremi.

Agregó que “a las mujeres de nuestra región les decimos que no están solas. Estamos para ayudarlas y acompañarlas”, acotó.

Relacionado con fono 1455, la directora regional de SernamEG, Celsa Carreño, precisó que “es importante que todos tengan anotado este teléfono porque no estamos viviendo tiempos fáciles en el país. En periodos de emergencia y confinamiento como el que atravesamos, las mujeres pueden verse más expuestas a situaciones de violencia, pues pasan más tiempo en sus hogares junto a sus parejas. Es por eso que acá todos tenemos que ayudar”, dijo.

Cabe mencionar que el aumento de llamadas no se relaciona necesariamente con un aumento de violencia. Las cifras de la fiscalía hablan de que incluso han disminuido el número de denuncias por Violencia Intrafamiliar. "Esto es posiblemente porque muchas mujeres producto de la cuarentena no se atreven a salir a la calle para pedir ayuda y denunciar. Por ello el ministerio ha reforzado coordinaciones para dar aún más apoyo a las mujeres en esta cuarentena a través de los 7 Centros de la Mujer, 3 Casas de Acogida, turnos extras en el Fono 1455, entre otras", explica la seremi Obrador.

El Fono Orientación 1455 es un dispositivo que está siempre en funcionamiento las 24 horas de día, todos los días del año. Es atendido por especialistas en violencia y entrega ayuda a todas las mujeres que sufren o son testigos del maltrato físico y/o psicológico.