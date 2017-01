Nacional 31-01-2017

SMA inicia proceso de sanción contra Alto Maipo por 14 incumplimientos ambientales

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició un procedimiento sancionatorio a través de una formulación de cargos contra Alto Maipo SpA., debido a una serie de incumplimientos ambientales en su «Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo», ubicado, en la comuna de San José de Maipo. Este proyecto cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA N°256/ 2009), dictada por la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana y actualmente se encuentra en su etapa de construcción. Los hechos para la formulación de cargos, fueron detectados en algunas de las 18 fiscalizaciones realizadas al proyecto durante los últimos 3 años, siendo la última realizada en septiembre de 2016. En total, la Superintendencia formuló 14 cargos por incumplimientos a las condiciones, normas y medidas establecidas en la RCA del proyecto. Nueve de los cargos fueron calificados como graves, debido a que se trata de medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto. Los restantes cargos fueron calificados como leves. Algunos de los cargos formulados fueron: -Afectar, sin autorización, una superficie de vega aproximada de 850 m2. Las vegas son terrenos siempre húmedos con presencia de vegetación típica. -Desarrollar actividades no autorizadas al interior de un área de restricción, como el transporte de equipos y maquinaria. -Incumplimiento de instrumentos forestales, interviniendo un área superior a la aprobada e incumpliendo la obligación de revegetar. -Sobrepasar los niveles máximos permitidos para la Planta de tratamiento de RILes, en el mes de septiembre de 2015, para los parámetros Aluminio, Manganeso y Sólidos suspendidos totales. -Construcción de obra de cruce sobre el Estero Manzanito sin contar con la aprobación sectorial requerida. -Tránsito de vehículos de la empresa por el área de influencia del proyecto, fuera del horario establecido en la RCA. -No aplicar medida de mitigación adicional para minimizar el impacto de las tronaduras, consistente en la reducción de la carga explosiva, en casos de superación a la norma de referencia. No informar inmediatamente a la autoridad, ni adoptar las acciones necesarias para controlar y mitigar los impactos ambientales no previstos que producen las líneas de transmisión en la avifauna del área del proyecto.