Agricultura 25-10-2020

SNA solidariza con Juan Sutil por caso de intoxicación en Parral



La Sociedad Nacional de Agricultura, emitió una declaración en la cual solidariza plenamente con el empresario Juan Sutil, por el caso de intoxicación de huertos en la comuna de Parral.

En una declaración pública, expresa que “solidarizamos y apoyamos plenamente a Juan Sutil, presidente de la CPC y ex vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, frente a la intoxicación de la totalidad de sus huertos de frutillas y moras orgánicas (53 hectáreas de plantaciones), ubicado en el fundo Santo Domingo, comuna de Parral, hecho dado a conocer esta semana. Nuestro rechazo es categórico ante este tipo de actos. Aquí no hay confusiones ni errores humanos, sino que simplemente hay una intencionalidad clarísima de querer generar daño.

A nuestros consumidores les pedimos que estén tranquilos, ya que esto se trata de un hecho excepcional. Todos los agricultores hacemos las certificaciones que corresponden y estamos preparados para exportar a cualquier país del mundo.

Pese a ello, no nos podemos descuidar y hacemos un llamado a los productores para que no desatiendan ninguno de los protocolos con los que contamos, para así tener la seguridad que este tipo de eventos no vuelva a ocurrir. Chile es conocido mundialmente por la calidad de los alimentos que exporta y ese es el resultado del trabajo diario que realizan los agricultores nacionales en pos de la provisión, inocuidad y trazabilidad de estos, lo cual debemos mantener”, expresa la declaración firmada por Ricardo Ariztía,

Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura