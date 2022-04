Política 08-04-2022

SNA y normas propuestas por la Convención: “No queremos más trabas e incertidumbre”



• El presidente del gremio agrícola, Cristián Allendes, acompañó a cientos de agricultores, productores de alimentos y asociaciones de canalistas que se reunieron esta mañana frente al ex Congreso para manifestar su preocupación por las normas relacionadas al agua y los alimentos.



Más de 1.000 agricultores, productores pequeños y medianos, abastecedores de agroalimentos (hortalizas, frutas, lácteos y carnes) y representantes de asociaciones de Canalistas de La Serena hasta Traiguén, se reunieron esta mañana de manera pacífica frente al ex Congreso Nacional de Santiago.



El objetivo fue transmitir a los constituyentes su preocupación por las normas relacionadas al agua y los alimentos, que propone la Comisión de Medio Ambiente al Pleno de la Convención Constitucional.



Según comentó el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Cristián Allendes, “esta semana se votarán en el Pleno las normas relacionadas al agua, las que de aprobarse serían dañinas para la agricultura. Si bien coincidimos en la priorización del consumo humano y su función ecológica, se pretende la temporalidad total del uso de las aguas, desmantelando las obras de infraestructura que permiten una adecuada conducción de estas, por los cursos naturales y artificiales”.



Allendes precisó que “un agricultor no puede hacer una siembra, no puede plantar un árbol, si tiene seguridad para tres años o cinco años. Un árbol frutal se demora cuatro años en producir y si al quinto año te van a quitar los derechos, es imposible producir”.



En líder gremial, también detalló que en muchos países la producción de alimentos es "bonificada o subsidiada”, ya que los alimentos son de vital importancia y de seguridad alimentaria para las personas. “En Chile tenemos una gran oportunidad para seguir produciendo buenos alimentos, pero no queremos más trabas e incertidumbre”, señaló Allendes.



Al finalizar la actividad el presidente de la SNA, junto a los directores del gremio Carolina Cruz y Jorge Valenzuela, entregaron una carta a la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, para expresar el sentir del mundo agrícola y rural. A su vez, se declararon en alerta para defender la agricultura y las tradiciones, y señalaron que asociaciones de todas las regiones están empujando a nuevas manifestaciones.