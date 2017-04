Crónica 13-04-2017

Sobre 50% en promedio suben los pasajes en bus en Semana Santa

Tras un sondeo realizado en la Facultad de Economía y Negocios de la U. San Sebastián, el académico Francisco Aravena, afirmó que “en otros años hemos tenido crecimientos más importantes en los precios”.

Contrario a lo sucedido en años anteriores, las empresas de buses han experimentado alzas bastantes menores en los precios de sus pasajes durante los días de Semana Santa. De acuerdo a un monitoreo realizado en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, el incremento en los tickets hacia diferentes destinos nacionales fue en promedio sobre un 50 %.

Los trayectos analizados fueron Santiago – La Serena, Santiago – Viña del Mar y Santiago – Concepción. En este último destino el aumento en el valor respecto de un fin de semana normal fue de un 66%. A La Serena el alza fue de 42% y a la ciudad jardín un 65%.

“Podemos afirmar que los pasajes han subido en promedio sobre un 50% en los destinos analizados, pero lo interesante es analizar la competencia existente en periodos normales, porque se distinguen dos factores importantes en este fenómeno”, indicó el economista de la Facultad de Economía y Negocios de la U. San Sebastián, Francisco Aravena.

El académico se refirió a cómo el aumento de la demanda determina el incremento de los valores. “El alza porcentual de los precios se explica por un aumento en la demanda, que esperable porque es un fin de semana largo, hay motivos turísticos y tradicionalmente es una fecha en la cual se reúne mucho la familia y por lo tanto gran parte de la población se mueve desde distintos lugares. Lo anterior, razonablemente, hace que la demanda se desplace y que el precio tenga que aumentar”.

No obstante, Aravena también aborda una segunda explicación que dice relación con una fijación no regular. “Por ejemplo, podemos observar que, entre Santiago y Concepción en las fechas de más demanda existen diferencias de precios menores entre empresas que en períodos de competencia normal. Con esto se podría inferir algún tipo de acuerdo en el cobro de tarifas en periodos de alta demanda (Semana Santa).

POR QUÉ ESTE AÑO SUBIERON MENOS LOS PASAJES

“Puede haber diversos motivos, que la demanda no aumentó como se esperaba -otros años hemos tenido crecimientos más importantes en los precios- y también puede haber una disposición de ingresos menor que en otros periodos, producto de la desaceleración”.

Tampoco se descarta que en el caso de algunas empresas que no subieron sus pasajes, sea una buena estrategia para ser más competitivas frente al alza habitual de la competencia.

“Es necesario considerar que, de un tiempo a esta parte, las líneas de buses interurbanos tienen mayor competencia. Ferrocarriles tiene una mayor frecuencia en sus viajes, tarifas diferenciadas y mayor oferta; y, por otra parte, las aerolíneas de bajo costo que entraron en Chile, como las que ya existían, hicieron frente a la competencia en el transporte. Por lo tanto, con planificación, quien pretendía viajar a Concepción o La Serena lo podría haber hecho en avión marginalmente por un costo bastante más bajo”, puntualizó Aravena.