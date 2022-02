Social 23-02-2022

Sobre 70% de empresas dicen utilizar nuevas formas de trabajo más inclusivas para el talento femenino



Latinoamérica está sobre el promedio global en cuanto a mujeres que ocupan puestos de alta dirección: 35% versus 32.







Martes 22 de febrero de 2022.- Tras dos años conviviendo con la pandemia de Covid-19, las empresas han tomado medidas para crear prácticas de trabajo más inclusivas, haciendo que el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad sea mayor que nunca, indica la investigación Women in Business de Grant Thornton International Ltd, que ha encuestado a líderes senior de 5.000 empresas en 29 países.



El informe señala que el 73% de las empresas dicen que están utilizando nuevas formas de trabajar para crear un entorno más inclusivo para atraer y retener el talento femenino, lo que implica un aumento de cuatro puntos porcentuales respecto de 2021, mientras que el 90% de las empresas ya cuenta con al menos una mujer en los cargos top de las empresas.



Esto podría indicar que un cambio radical está en el horizonte, pero la realidad es que la cantidad de mujeres en puestos de alta dirección crece de forma lenta (aunque sostenida): a nivel mundial, pasó de 29% al 32% en dos años, un ritmo bastante más acelerado que los 8 puntos porcentuales registrados para los últimos diez años. “Se están logrando progresos, pero a un ritmo lento cuando se compara con muchas métricas de diversidad de mejores prácticas”, añade el informe.



Todas las regiones del mundo ahora han superado el hito crucial del 30%, incluida Asia Pacífico (APAC), que fue la única región que no alcanzó esta cifra en 2021. Latinoamérica está sobre el promedio, ocupando las mujeres el 35% de los puestos de alta dirección, mientras que si se visualiza por sector, aquellos donde más destacan las mujeres en dichos altos cargos son salud (39%) y turismo/viajes (37%).



Kim Schmidt, líder global de Grant Thornton International Ltd. dice que “todo lo ganado se puede perder fácilmente cuando hablamos de un progreso tan gradual. Como siempre, algunas empresas podrían estar haciendo mucho más para garantizar que no solo mantengamos este crecimiento, sino que lo aceleremos. Las influencias positivas impulsadas por el mercado están muy bien, pero sin un enfoque consistente y estructurado para el equilibrio de género y la diversidad en general, podríamos ver el progreso detenido o incluso revertido. Ahora no es el momento de volverse complaciente”.



Por otro lado, la investigación señala que la guerra por el talento no muestra signos de desaceleración. “Los empleados tienen grandes expectativas y una ventaja en las negociaciones de una forma nunca antes vista. Estamos viendo prácticas comerciales cada vez más inclusivas que están diseñadas para atraer a los posibles empleados y preservar el talento que se está implementando. En última instancia, esto está beneficiando a muchas mujeres que, en el pasado, estaban confinadas a enfoques de trabajo más tradicionales. Ahora, tienen la libertad de elegir y espero que este y más entornos inclusivos estén aquí para quedarse en el futuro previsible”.



Teresa Oliva, socia de Grant Thornton Chile, quien ha liderado diversos proyectos de género y es miembro fundador de Women Corporate Directors (WCD), Capítulo en Chile, agrega que, en nuestro país, al igual que en el resto del mundo, la pandemia ha forzado a las organizaciones a adoptar formas de trabajo que hasta hace un par de años eran impensadas.



“Las empresas han debido reforzar la confianza en sus colaboradores, principalmente por el trabajo a distancia, ayudando esto, en la inclusión femenina. Sin embargo, aún queda bastante para avanzar en nuestro país en la participación de mujeres en puestos de alta dirección, siendo las empresas del sector público las que han liderado en cifras, por ejemplo, en comparación con las empresas IPSA que en 2021, contaron a un 9% de mujeres en sus directorios. Poco a poco se incorporan en estos cargos mujeres más jóvenes y de profesiones más diversas, lo que sin duda impacta positivamente la gestión del gobierno corporativo. En Grant Thornton Chile estamos iniciando este camino, convencidos de que es la forma de responder a los actuales desafíos, en donde cada vez más los temas de medio ambiente, social y de gobierno seguirán en el centro de atención, en una sociedad que globalmente y en Chile demanda una mayor diversidad”, expresa Teresa Oliva.



Durante más de 15 años Grant Thornton ha publicado informes sobre la diversidad de género en la alta dirección de las empresas en el mundo.