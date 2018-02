Opinión 21-02-2018

Sobre el Festival Longaví Canta, versión XLIV

El espectáculo siempre es bien recibido por el espíritu del hombre, abre los sentidos y despliega un abanico repleto de lumínicos colores, sonidos y emociones. El show quiebra la monotonía de tintes mates que generalmente cubre nuestra cotidianidad. Hasta cierto punto, estas expresiones de la cultura revitalizan y favorecen la sana convivencia.

Este sin duda fue el caso del festival “Longaví Canta” en su cuadragésima cuarta versión. Después de un año modesto en espectáculo y estrecho económicamente producto de una deuda heredada de más de $ 4.000.000.000; se restituyó la fiesta longaviana con varios aciertos. Uno de estos fue la prolongación del festival a tres días; la primera jornada se disfrutó de un show especialmente dedicado a los artistas de la comuna. La apertura estuvo a cargo de la academia de cueca “Corazón cuequero”, talento juvenil y tradición en su despliegue sobre el escenario; la animación por parte del actor y humorista oriundo de Longaví: Claudio Reyes, que de alguna forma saldaba una deuda de presencia en los eventos comunales.

Durante el segundo día, el espectáculo se cargó del romanticismo de la banda nacional “Natalino” y del clásico sonido de “Los Galos”. Luego del romance y la remembranza, el cierre y fiesta junto a los “Bandoleros del sur”.

La jornada final: Quique Neira, en el humor “Zip-zup” y toda la cumbia moderna con el grupo nacional “Noche de brujas”.

Otro acierto: el espacio brindado a los comerciantes y emprendedores de la comuna durante los tres días de festival. Toda acción que propenda hacia la sana convivencia y el fortalecimiento de la economía local a través de ideas de negocios implementadas con el apoyo municipal, potencia los lazos de trabajo cooperativo y las relaciones sociales.

Otro acierto: la competencia por el reinado festivalero. Aunque al comienzo la respuesta a la invitación fue algo tímida, poco a poco se sumaron once participantes; todas ellas mayores de dieciocho años de edad, gran carisma y apoyo popular. Con propuestas como esta, se incentiva la participación de ciudadanos comunes y se enriquece el compromiso y apego con la fiesta que sin duda es para nosotros, pero también es “de nosotros”.







Otro acierto: la publicitación y masificación a través de la prensa y las redes sociales.

Punto a parte para la adecuada organización manifestada en: la calidad del jurado y la competencia musical, la seguridad pública y privada, el orden evidenciado en cada jornada, la presencia de personal de salud, el excelente sonido y puesta en escena. Todas cuestiones que no resalto como aciertos ya que son aspectos fundamentales y básicos que siempre tienen que estar presentes en eventos como este.

Sin embargo, y para ser totalmente consecuente (y no benevolente en exceso) a algunas de mis apreciaciones anteriores al festival, la parrilla artística me pareció algo modesta e incluso la animación algo experimental. Todo esto considerando el prestigio y trayectoria de un festival con más de cuarenta años de presencia nacional. Nuestro festival es uno de los más antiguos del país, por su escenario han transitado los más diversos y grandes artistas, ¿es demasiada alocada e irrazonable la ilusión de disfrutar de un evento con mayor potencia y actualidad artística? ¿es quizás sumamente exigente la propuesta para una comuna en vías de modernización y modesta económicamente? Probablemente, para el Longaví de hoy, ante la realidad financiera actual, el proyecto no es factible. Pero ¿Qué hay para el Longaví de mañana? De seguro con la misma creatividad, gestión y voluntad es posible tender ideas y bosquejos hacia el futuro para el diseño e implementación de una fiesta aún más digna a su propia historia.

Por otra parte (siendo el propósito fundamental de estas líneas), se agradece la reactivación cultural mediante espectáculos como estos liderados por el alcalde Cristián Menchaca a pesar del escaso tiempo y las circunstancias económicamente poco favorables. Se valoriza el trabajo intenso que hay tras cada detalle, el aporte de los que no se engalanan y se muestran ante las cámaras, la contribución casi anónima y sacrificada de cada uno de ellos, desde el productor hasta quienes estaban a cargo de los baños y la higiene.

Finalmente ¿qué con qué nota califico esta versión del festival?, si nuestra comuna gozara del poder económico de Las Condes: un 4,0. Pero somos Longaví (gracias al bendito cielo) una comuna modesta que con el trabajo sacrificado de sus treinta mil habitantes lucha cada día por salir adelante, que con la gestión municipal adecuada prevalece y crece a pesar de las adolescencias presupuestarias. Por ello mi nota (considerando las circunstancias) es: 6,0.

¿Por qué califico yo con una nota? Porque como habitante, trabajador y ciudadano de Longaví, puedo hacerlo y se me da la gana.

Que nuestra pletórica y bella comuna de Longaví continúe creciendo para todos en prosperidad y justicia social, económica, educativa, cultural, sanitaria y deportiva lejos de las anticuadas y sin sentido diferencias de la política partidaria.



Boris Albert. Filósofo y Psicopedagogo

