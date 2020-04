Opinión 17-04-2020

Sobre pandemias y pandemonios





Entre una pandemia y un pandemonio (o pandemonium) - dos palabras que se parecen pero que tienen una significación muy diferente - hay un trecho que las separa pero no muy largo ni difícil de recorrer. Cuando ese vínculo no se corta radical y oportunamente, fácil resulta que pandemia y pandimonio terminen siendo lo mismo.

La tarea de romper el lazo fatal que une pandemias con pandemonios corresponde a las autoridades públicas, y esto es lo que todos nosotros debemos comprender, acepta y apoyar, sin excepción ninguna.

Llamamos pandemia a toda enfermedad epidémica que se extiende a muchas regiones distintas del mundo o a todo el mundo, y que amenaza a todos los individuos. El coronavirus es un ejemplo dramáticamente perfecto.

Un pandemonio, en cambio, es aquella situación o escena humana dantesca en la que reina el caos social, la anarquía, la confusión, la desorientación, la falta de certezas, la muchedumbre descontrolada, el ruido o la bulla que nos ensordece hasta perder toda posibilidad de entendernos razonablemente, en fin, la aparición de visiones apocalípticas donde todo puede observarse bajo un estado de perturbación que elimina o limita seriamente cualquier orden social básico.

Las pandemias, cuando son muy graves y causan grandes daños, muertes, dolor, trastornos psiquicos y penurias económicas (que son sus secuelas características) pueden transformarse en pandemonium si una autoridad pública no impone - por la razón o la fuerza - un orden social severo, estricto y de cumplimiento obligatorio. Por el bien de todos. Porque si a una pandemia sigue un pandemonio social, el resultado final puede multiplicarse infinitamente los perjuicios generales.

Así, la sólida disciplina social es una exigencia extrema de los días actuales, y no admite excusas ni reservas de ninguna naturaleza.

¿ Tenemos los chilenos una inclinación natural por la disciplina social ?...

Por diferentes razones - psicológicas, sociológicas, antropomórficas, culturales, educacionales - los chilenos, de capitán a paje, somos deficitarios en disciplina social. Ha contribuido el individualismo moderno para hacer más grave este déficit (en el cual otras naciones son ejemplares), pero lo nuestro es más antiguo, más profundo, aparentemente más invencible.

Los más poderosos piensan y sienten que de algún modo las leyes comunes son para los comunes y no para ellos. Los comunes tienen por mérito aquello creer que es cuestión de dignidad personal el "no ser mandados por nadie", y confunden fácilmente el valor de la libertad con "el hacer lo que se les viene en gana" ; y, los de más abajo, los más livianos de equipaje y de bienes, sienten que las obligaciones sociales no les comprometen por aquello de la marginalidad en la que se los clasifica. Total: cuesta un mundo hacer comprender a nuestra población que viajamos por la vida, guste o no, en un mismo barco que si se hunde nos llevará a pique a todos por igual.

Las noticias diarias dan cuenta de numerosas infracciones cometidas por los "inconscientes" de siempre. Desde el que se salta las reglas porque ocupa un helicóptero hasta los que se aprovechan de cualquier argumento falso para evadir la regla de oro. La mentalidad de los "choros" ( por "choro" tenemos entre nosotros al vivo, al pillo, al trasgresor, al audaz, al que se siempre se salta la fila, al que anda buscando como hacerse "la pasada", al oportunista o ventajista infaltable que ve en la desesperación de los demás la ocasión para aprovecharse o enriquecerse. Por el gusto de ser o parecer "choro".

La situación actual es demasiado seria como para andarse con chicas. La cosa es y debe ser bien clara: por la razón o la fuerza, como reza nuestro escudo nacional, la población tendrá que disciplinarse de arriba a abajo para que al presente (y sobre todo en los próximos meses...porque el problema va para largo) se imponga el orden necesario que nos permita alcanzar, en medio de la pandemia, el resultado menos malo posible.

Hace muy bien el Gobierno poniendo a "los choros" en línea, dejándoles caer todo el peso de la ley sobre sus cabezas, sin contemplaciones. Hasta que por fin entiendan. La cosa no está para bromas ni desafíos pueriles.





Pandemonium: origen, concepto, sinónimos, antónimos

Por Lucas Amestoy

La palabra «pandemonium» tiene varios significados y usos, sin embargo el más común es el denominador a la capital del mismo infierno. Esta palabra se compoene de otras giregas, pero su nacimiento no fue durante la Grecia clásica, sino mucho más tarde.





La palabra «pandemónium» viene del inglés «pandemonium» y este a su vez del giriego «pan», que significa «todo» y «daimónion», que quiere decir «demonio». La misma significa lo contrario a «panteón» («theos», significa «dios»).





Fuente Pixabay.com

Definición

A esta palabra (a la cual la incorporó en el Diccionario hace muy poco, en 2014) la reconoce la Real Academia Española y la define como la capital imaginaria del reino infernal.



También la asocia con «pandemonio», que vendría a ser la versión castellanizada de la misma y destinada al uso descriptivo de situaciones o lugares. A la misma, la RAE la define como un lugar donde hay mucho ruido y confusión.



De todos modos, no fueron los griegos quienes dieron origen a esta palabra, sino que fue John Milton (1608 – 1674), poeta y ensayista inglés mundialmente famoso por su obra El paraíso perdido.



Este poema fue publicado en 1667, está dividido en 12 libros, cuenta con más de diez mil versos escritos sin rima y es considerada una de las obras fundamentales de la literatura inglesa.





La obra gira sobre la problemática del mal en un mundo creado por Dios (bueno y todopoderoso), quien tranquilamente podría evitarlo para que la gente sea feliz. En la misma, los personajes principales son Satanás, Adan, Eva y Dios. El primero de ellos habita en Pandemonium, capital del infierno.





John Martin [Public domain].

El pintor, ilustrador y grabador inglés John Martin (1789-1854) realizó «Pandamonium» (foto de arriba), arquitectura fantástica inspirada en El paraíso perdido. La misma es una de sus obras más reoconocidas y se encuentra actualmente exhibida en el Museo del Louvre de París, Francia.

Otros significados

Esta obra literaria, o más bien la referencia a Pandemonium, dio origen a diversas aplicaciones en el mundo de las artes. Así se pueden describir comedias, series, novelas, canciones, animés, películas o hasta videojuegos que llevaron o llevan en su nombre esta palabra, aunque no siempre hacían referencia literal a su significado de origen.



Por otra parte, se suele usar a «pandemonium» o «pandemonio» para describir una escena dantesca donde reina el caos, el ruido, la muchedumbre, la confusión, en visiones apocalípticas o a las reuniones de personas con fines maléficos.



Es por eso que algunos grupos musicales suelen llevar en su nombre a esta palabra, para dar noción del estilo de música que tocan o la filosofía de comportamiento al que son afines, uno donde la ley en un grupo o sociedad no existe.



Es así que se puede leer o escuchar a esta palabra en artículos periodísticos o novelas, por ejemplo, pero no se suele emplear en el habla cotidiana.



Sinónimos

Algunas palabras que significan lo mismo a «pandemonium» o «pandemonio» son «caos», «desconcierto», «anarquía», «desorganización», «desbarajuste», «incoherencia», «desgobierno», «barullo», «infierno», «barahúnda», «bataola», «bulla», «escándalo», «ruido», «algabaría», «orgía» o «desorganización».



Antónimos

En tanto, las palabras que significan lo contrario a «pandemonio» son «tranquilidad», «gobernabilidad», «ley», «justicia», «orden», «mandato», «regla», «norma», «paraíso», «régimen», «administración», «paz», «edén», «silencios, «serenidad», «ecuanimidad», «equilibrio», «aplomo», «equidad», o «calma».



Ejemplos de uso

-«El descontrol se apoderó de la Cámara de Diputados y el recinto se convirtió en un auténtico pandemonio».



-«El Gobierno cayó tras las intensas protestas callejeras que volvieron a la ciudad capital en tierra de nadie. Un pandemonio».



-«Suiza es un país muy tranquilo para vivir que no está acostumbrado al caos. Me pregunto cómo reaccionarían ante un pandemonium».



-«Tras el ingreso de hinchas al campo de juego todo se volvió un pandemonium».



Hace dos meses se discutía airadamente una ley para sancionar penalmente a "los encapuchados"; hoy, la orden gubernamental consiste en que todos debemos "enmascararnos".

Hace dos meses nuestros soldados y policías no lograban salir de la picota pública manejada con mano verduga por nuestros jueces más exigentes ; hoy, sin soldados ni policías en las calles la pandemia ya habría derivado en pandemonium.

Hace dos meses el plebiscito constitucional era tema obligado de Universidades, partidos, Congreso y hasta de los frívolos matinales donde de todo se mezcla. Hoy sería rarísimo incluir el tema entre las conversaciones.

Hace dos meses, en plenas vacaciones de febrero, mucho o casi todo giraba en torno a la macro o micro economía, porque marzo - se decía - se nos vendría muy bravo después de la pasada experiencia del 18 de octubre. Muchas demandas sociales se podrían "estudiar" - proclamaba un economista ortodoxo - siempre que los equilibrios presupuestarios fiscales se mantengan inalterables. ! Miren en lo que estamos unas pocas semanas después, ya no hay presupuesto que resista ! ... Y, guste o no, habrá que romper el chanchito fiscal si las circunstancias lo demandan.

! No pare de contar ! ...revisar los periódicos y noticias de hace dos meses mueve a pensar que todo aquello fue mentira.

La virulencia - esta es la palabra precisa que domina el presente - lo primero que se llevó fue el pasado inmediato.



IV.

Dicen que un ateo irredimible en su agonía pidió llamar a un cura para atender su última confesión antes de partir. Le protestaron parientes y hermanos por un cambio tan radical y sorpresivo, ante lo cual el viejo incrédulo les replicó : " cuando la cosa es " de deveras" ...dejémosnos hermanos de leseras".

Enfrentados nuestros destinos a la cruda realidad que de tanto en tanto nos ofrece sus peligros mayores, es del caso dejarse de leseras...







Al día en que encapuchados estamos todos ..... el trabajo como bendición....









Luis Valentín Ferrada V.