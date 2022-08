Cultura 02-08-2022

Sobre tintes naturales en el 5º capítulo de Creadoras



- La serie audiovisual de Revista Endémica presenta a la tintorera Marcela Ibáñez y su escuela “Correvuela laboratorio textil”.





Revista Endémica, medio digital especializado en Arte y Cultura en el Maule presentó un nuevo episodio de su serie Creadoras, un espacio dedicado a visibilizar el aporte, riqueza y diversidad del desarrollo artístico de mujeres en nuestra región y que es dirigido por la profesora y artista visual linarense Ahilyn Ojeda.





En los episodios anteriores fueron protagonistas la destacada artista y maestra Paz Olea, también la ilustradora y tatuadora VOID; sobre moda y suprareciclaje textil conocimos en el 3 capítulo con DUSO, y en el 4 sobre la escritora Masiel Zagal.





Esta vez el capítulo está dedicado a compartir el trabajo de la tintorera Marcela Ibañez, quien imparte hace 3 años formaciones en tintes y fibras naturales con enfoque local, sustentable y agroecológico en Correvuela, laboratorio textil. Un espacio único en nuestro país y está emplazado en la comuna rural de Rari en donde llegan personas de todo Chile a aprender sobre este arte ancestral.





No es menor el tema, ya que el 20 % de la contaminación del agua del mundo es por los tintes químicos de la industria de la moda. Sobre la historia de Correvuela, Marcela cuenta en el capítulo que “Nace como una marca de reciclaje textil, pero al tiempo se transformó debido a que al trabajar con tintes comenzaron mis cuestionamientos sobre el origen de los colores, además el cambio de contexto de venirme de la ciudad al campo empezó a sembrar mis dudas sobre el proceso. El territorio también aportó a esta reflexión, ya que me debí acoplar al entorno, ya no me calzaba lo que hacía en la ciudad ahora en la ruralidad”.





Creadoras, la serie audiovisual está disponible en Revistaendemica.cl y en el canal de Youtube de la revista.