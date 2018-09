Crónica 09-09-2018

Sobrevivientes de Villa Baviera protestaron contra la impunidad

Más de un centenar de manifestantes irrumpieron en la zona de bodega de almacenamiento de papas en la ex – Colonia Dignidad.

Ese lugar fue declarado Monumento Histórico por el Consejo de Monumentos Nacionales.

Convocó la Asociación por la Memoria de los DD HH Colonia Dignidad, ad portas de cumplirse 45 años de ocurrido el Golpe Militar.

Asistieron representantes de la Asociación por la Memoria, la Asociación por los Derechos Humanos de Parral, la Agrupación de Campesinos Víctimas de la ex – Colonia Dignidad, la Mesa de Participación del Programa Prais de Hualpén-Talcahuano y la Asociación por la Verdad, Justicia, Reparación y Dignidad conformada por ex – colonos sometidos y perseguidos en Dictadura.

La idea fue rendir un homenaje a las víctimas del enclave germano que encabezó Paul Schaffer Schneider.

Los manifestantes arribaron en vehículos y buses. Muchos de ellos fueron víctimas de los mismos jerarcas del enclave.

En su intervención, la Presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, Margarita Romero expresó la necesidad de “continuar las investigaciones que han permitido encontrar las fosas donde escondieron los cuerpos de nuestros detenidos-desaparecidos, así como el lugar de las quemas, hasta determinar los nombres de cada uno de los asesinados y hacer justicia”.

En el solemne acto participó además, Horst Schaffrick. Lo hizo en representación de los ex - colonos que han abandonado el enclave y han demandado al Estado chileno y al Estado alemán por las gravísimas vulneraciones sufridas desde su infancia.