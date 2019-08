Crónica 25-08-2019

Sociedad Chilena de Gastroenterología aclara que no existen estudios concluyentes que asocien el consumo crónico de antiácidos y el desarrollo de enfermedades graves

Si bien es cierto que los medicamentos inhibidores de bomba de protones (IBP) son muy consumidos en Chile y en el mundo, y que en el último tiempo se han publicado estudios que asocian el uso de estos medicamentos con algunos efectos adversos; la Sociedad Chilena de Gastroenterología (SChGE) aclara que dichos estudios son eminentemente observacionales y por tanto no es correcto establecer una relación de causalidad entre el medicamento y el efecto adverso en cuestión, sea éste demencia, cánceres, enfermedades cardiovasculares y osteoporosis, u otros.



Los Inhibidores de Bomba de Protones (IBP) son potentes bloqueadores de la secreción de ácido gástrico, a través de su unión covalente con la bomba H+/K+ ATPasa de las células gástricas parietales. El primero de estos medicamentos aprobado por la FDA, y que inició su comercialización en el mundo, fue el Omeprazol (1988), y desde allí otros derivados (benzoimidazólicos) se han incorporado al arsenal terapéutico con similares resultados, incluyendo el Lansoprazol, Rabeprazol, Pantoprazol y el Esomeprazol, entre otros. Se trata de medicamentos en general muy eficaces y de un buen perfil de seguridad, y que han sido usados por 3 décadas en el tratamiento de enfermedades gastroesofágicas, en particular en el tratamiento de enfermedades frecuentes como el reflujo gastroesofágico y las úlceras gastroduodenales, con excelentes resultados terapéuticos.



Para el Dr. Rodrigo Zapata, Past President de la SChGE, uno de los aspectos más relevantes es la correcta indicación de los IBP y en la dosis necesaria para cada indicación. Añade que: “Lamentablemente en la mayoría de los países son medicamentos de venta libre sin receta (como eran antes también los antibióticos), lo cual conlleva que muchas personas con molestias digestivas variadas (acidez, dolor abdominal, distención, uso asociado de otros medicamentos que pueden producir molestias digestivas, etc) consuman IBP sin indicación médica, y con el potencial riesgo de “ocultar” algunas molestias que reflejan otras enfermedades que debiesen ser adecuadamente diagnosticadas”. El especialista asegura que el abuso de estos fármacos es preocupante y existe una alta desinformación referente a éstos. Al igual que los antibióticos y otros fármacos, el uso de los IBP debe ser indicado por un médico, que conozca al paciente y sus molestias, y lo haya estudiado adecuadamente, muchas veces con exámenes complementarios y de endoscopía, pues de lo contrario, no hay beneficio clínico alguno, e incluso, se corre el riesgo de potenciales efectos adversos propios de cualquier medicamento .



Por su parte, el Dr. Felipe Moscoso, gastroenterólogo miembro de la SChGE, señala que el perfil de pacientes que suele consumir a permanencia este tipo de medicamentos corresponde a adultos con ciertos malestares digestivos crónicos como el reflujo gastroesofágico y la dispepsia. El especialista afirma que también es frecuente de observar en adultos mayores que usan muchos medicamentos, situación que no siempre está claramente justificada.