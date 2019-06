Crónica 12-06-2019

Sociedad Chilena de Gastroenterología estima un 35% de chilenos con síndrome de hígado graso no alcohólico



- La condición genera un estado de inflamación en el hígado y en el tiempo es posible desarrollar cirrosis e incluso cáncer hepático. La obesidad y la diabetes son los factores de riesgo más relevante.



Este miércoles 12 de junio se conmemora el Día Internacional del Hígado Graso no alcohólico, condición de salud caracterizada por la acumulación anormal de grasa en el hígado con el riesgo de desarrollar lesiones en las células, inflamación, eventos cardiovasculares, cirrosis o cáncer de hígado. La Sociedad Chilena de Gastroenterología (SChGE) advierte que los índices nacionales de obesidad y sedentarismo en alza, proyectan hasta un 35% de prevalencia en la población adulta en Chile.



A diferencia de otros diagnósticos asociados al alcoholismo, este cuadro clínico se presenta en adultos que no consumen cantidades significativas de alcohol. Solo en Estados Unidos, las estadísticas de hígado graso no alcohólico se ha duplicado en los últimos 20 años y se asocia a diabetes y obesidad. Sus complicaciones vinculadas al desarrollo de cáncer o requerimiento de trasplante, lo convierte en un problema de salud relevante, principalmente en países como Brasil, Chile, México y Colombia.



La SChGE asegura que existe una preocupante estigmatización de enfermedades del hígado asociado a alcohol, hepatitis y comportamiento licencioso, y esta condición no obedece a problemas de autocontrol, sino más bien a la combinación de aspectos como sedentarismo, comida alta en grasas, bajo consumo de alcohol y antecedentes genéticos.



Según el Dr. Marco Arrese, especialista en enfermedades del hígado y miembro de la Sociedad Chilena de Gastroenterología (SChGE), si bien no existen cifras recientes de Chile, ya en 2009 la frecuencia alcanzaba un 24%. “Si uno proyecta de acuerdo a los datos de salud de la Encuesta Nacional de Salud (ENS), donde la obesidad y la diabetes son condiciones principales asociadas a hepatitis alcohólica e hígado graso alcohólico, y éstas han aumentado, la proyección es que en Chile debe haber entre un 30 y 35% de pacientes con hígado graso”.



El especialista comenta que una vez diagnosticado, en etapas no avanzadas, la condición es reversible con la baja de peso, la actividad física y el uso de ciertos medicamentos. Dado que constituye un espectro de condiciones que abarca desde el hígado graso simple hasta la cirrosis, hay diversas etapas por cursar y evaluar su reversibilidad.



El Dr. Arrese señala la importancia de educar a los médicos a que tengan presente que el hígado graso a veces puede causar enfermedad hepática severa, y por lo tanto es muy importante diagnosticar a los que ya tienen daño. Agrega que: “Hay muchos pacientes con hígado graso no alcohólico que pasan años no diagnosticados y después son atendidos por las complicaciones derivadas”.