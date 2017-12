Social 30-12-2017

Sociedad civil maulina impulsa iniciativas para promover la integración

- A través de una perspectiva integradora y no asistencialista, diversas agrupaciones trabajan en la región para apoyar la incorporación a la sociedad de extranjeros que llegan al país.



Diciembre fue el debut al aire de Daniel Gallón, quien tendrá a su cargo la conducción de un programa que será trasmitido por radio “Que Buena” de Curicó. Pero el espacio, que entregará información de utilidad pública, tendrá una particularidad que lo hará único en la región: será trasmitido en créole, idioma oficial de Haití.

“A través de él esperamos llegar a la comunidad haitiana que vive en nuestra ciudad”, comentó el locutor de la radioemisora, Sebastián Henríquez.

Iniciativas como ésta dan cuenta de una realidad que llegó para quedarse en Chile, la inmigración, proceso que requiere de la participación de todos los actores sociales para que quienes llegan al país puedan integrarse de forma efectiva.

“Es importante que más organizaciones se sumen a este trabajo, integrar movimientos, organizaciones no gubernamentales que forman parte de la sociedad civil, ya que se necesitan cambios que ayuden a ajustar el sistema en torno a la integración de estas nuevas comunidades, no sólo en el ámbito de políticas públicas sino también desde la sociedad”, comentó el académico de la Universidad de Talca, Cristian Monsalvez.

El profesional destacó que en el proceso de integración el rol que juegan las nuevas generaciones es relevante. “Existe un grupo importante –principalmente jóvenes- que está generando una conciencia sobre esa comunidad y que habla de integración, de abrir nuestra cultura, costumbres e instituciones a estas personas que llegan buscando oportunidades”, explicó Monsalvez.

“El cambio en el paisaje social producto de la llegada de una comunidad distinta, que tiene otro color de piel, tradiciones, otro idioma, es muy interesante de estudiar y es importante que los alumnos se hayan interesado en el tema. Es un logro que permite conversar sobre ello y generar una mayor integración y empatía hacia la comunidad extranjera”, observó.

Una de las variables que influye en el proceso de integración es el idioma, aspecto que si bien no es problema para los ciudadanos de naciones sudamericanas que están arribando a la zona, sí lo es para aquellos que llegan desde Haití, país en que las lenguas oficiales son el créole y el francés.