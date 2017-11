Opinión 05-11-2017

Sociedad Linarense de Historia y Geografía -Constituida en sesión del 9 septiembre de 1916-

La sesión constitutiva se efectuó el 9 de Septiembre de 1916, a las 2 de la tarde y a ella concurrieron los señores Benito J. Chacón, Dr. Francisco Ferrada, Florentino Hernández, Manuel Sepúlveda y Parra. Pedro P. Escobar Fuentes, Juan Lorenzo Villalobos, Ignacio y Julio Chacón, Luis Ricardo Berríos, Héctor Esterio Retamal y Luis Rodríguez. Enviaron excusas los señores José Sandoval, Sergio B. Arias, Nazario Chacón, J. Joaquín Salinas y Rogelio Vallejos.

La reunión se celebró en casa de don Benito J. Chacón, construida en 1911 y ubicada en Avenida Januario Espinosa N° 534; que fue destruida por un incendio en la madrugada del 24 de septiembre de 1933.

Era una casa muy amplia, como las de aquella época, que constaba de nueve piezas enormes, una entrada de automóviles y camiones tan extensa que podían entrar dos de estos vehículos al mismo tiempo.

En la primera pieza de los bajos del lado sur, que servía a la familia como salón o sala de recibo, se efectuó la reunión en que surgieron las bases de la institución; que en el transcurso del tiempo debía reunir en su seno a casi la totalidad de los intelectuales de la provincia.

Como homenaje al dueño de casa, hubo acuerdo unánime para pedirle que presidiera la reunión, pero declinó este honor y rogó que la distinción debía recaer en el Dr. Francisco Ferrada por ser el linarense de mayor edad entre los presentes. Quedó así acordado y de inmediato se estudiaron las bases de la nueva institución, estimándose que era propicio organizar -en la provincia- una corporación destinada a escudriñar el pasado de la vasta zona del Maule al Perquilauquén y salvar de la destrucción, no sólo archivos históricos sino objetos valiosos que se guardan en los antiguos hogares de las familias fundadoras de la ciudad.

Don Florentino Hernández recordó que al escribir su obra Guía Ilustrada de la Provincia de Linares debió vencer un sinnúmero de dificultades tanto por el desorden que existía en las oficinas de las antiguas gobernaciones como por el tenaz egoísmo de la mayoría de quienes teniendo algunos documentos se negaron a proporcionárselos para completar sus investigaciones.

El Dr. Ferrada confirma lo expresado por don Florentino, ya que en 1913 le correspondió ayudar a su hijo Alejandro para escribir sobre la Sorpresa de Yerbas Buenas y -tanto él como su hijo- debieron vencer muchos escollos para recoger los datos que necesitaban.

Don Pedro P. Escobar se siente complacido por la idea de formar una Sociedad de Historia y Geografía, sabiendo que existe un abundante material; que de no aprovecharse a tiempo se perdería.

Don Juan Lorenzo Villalobos, dice que en los archivos del Juzgado hay documentos interesantes del antiguo Linares y -como él trabaja allí- ofrece revisar lo que se relacione con la fundación de la ciudad; Don Manuel Sepúlveda y Parra, en su calidad de Profesor del Liceo, junto con celebrar la fundación de esta institución de carácter exclusivamente linarense, da a conocer hechos relacionados con la instrucción pública de la provincia, sobre todo una relación de lo que era el Liceo en los años en que él fue alumno de ese colegio.

Don Benito J. Chacón señala que al indagar los orígenes de su familia, cuyos troncos principales los encontró en el Bío Bío y Ñuble, cree que podrá interesar a la nueva Sociedad la invasión de los indios pehuenches sobre Santa Bárbara, a fines de 1818; suceso que arrasó con el pueblo y dio muerte a numerosos habitantes.

Don Héctor Esterio Retamal, que lleva el apellido de un extranjero venido de Esparta, considera que numerosos ciudadanos de origen europeo -que han vivido en la región- han sido gran aporte a su progreso, merecen que se les recuerde; trabajo que debe realizarlo la Sociedad Linarense. Se ofrece para ayudar en esa tarea.

Don Julio Chacón, que ha actuado como secretario, recuerda que al celebrarse el primer cincuentenario de la Prensa de Parral propuso la fundación de una Biblioteca Provincial. Gracias a la generosidad de los directores de los diarios que se editan en Linares, Parral y San Javier se han empezado a formar colecciones de estos, los cuales están en su poder; agregando que la Biblioteca podrá acumular cuanto libro, revista, diario o folleto que aparezca en la provincia, corno una copia de las actas municipales y memorias de la intendencia y gobernaciones.

Los señores Luis R. Berríos, Ignacio Chacón y Luis Rodríguez, interiorizados en las finalidades y proyecciones de la institución que se acaba de fundar, ofrecen todo su concurso a la mesa directiva que se elija y los tres consideran que -en lo referente a geografía- podrán contribuir con la descripción de aldeas, valles, montañas, ríos y esteros del departamento de Linares.

Oídas las opiniones de los asistentes, se designa a los señores Benito J. Chacón, como Presidente, al Dr. Francisco Ferrada como Vice, a Julio Chacón como Secretario, a Juan Lorenzo Villalobos como Pro-Secretario; a Luis R. Berríos como Tesorero y -los demás- como Consejeros.

Queda autorizada la Mesa Directiva para elaborar un Proyecto de Estatutos, y buscar nuevos socios entre estudiantes y profesionales. El Dr. Ferrada, debido al éxito de la reunión, y atendiendo que a todos les interesaba conocer el pasado de la ciudad, pidió la palabra y relató varios episodios interesantes sobre los primeros años del Hospital, establecimiento al cual él estuvo ligado desde 1880 hasta 1913.

Don Benito J. Chacón, al finalizar la reunión invitó a los asistentes a servirse una taza de té, en su casa. Allí se encontraban su señora María T. del Campo, sus hijos Elvira y Alfonso, quienes se unieron al grupo que planeó y dio vida a la Sociedad de Historia y Geografía.

La amplia sala que sirvió de reunión al grupo de once linarenses ya no existe. En su lugar se construyó, poco después de 1942 una bodega y en el muro que mira hacia el occidente se inauguró el 7 de Septiembre de 1956, en el 40° aniversario de la fundación de la Sociedad una placa de mármol que tenía la siguiente inscripción: “¡Loor y gloria para este sitio! Aquí se fundó el 9 de Septiembre de 1916 la Sociedad Linarense de Historia y Geografía que ha reconstituido el pasado y enaltecido nuestra provincia”. (Bibliografía e imágenes: Revista Linares)



Manuel Quevedo Méndez