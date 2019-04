Política 27-04-2019

Sociedad Nacional de Agricultura rechazó reducir jornada laboral a 40 horas en comisión de trabajo

La Comisión de Trabajo continúa el proceso de audiencias respecto al proyecto que modifica el Código del Trabajo con el objeto de reducir la jornada laboral.

En ese marco, el fiscal de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Eduardo Riesco, dijo que son contrarios a la iniciativa porque no se condice con las necesidades del sector agrícola, que emplea en momentos de peak a 845 mil personas, en empresas que en un 99% son pymes.

Riesco sostuvo que no es el mejor momento para rebajar la jornada de trabajo. “Pensamos que eso trae consigo una baja en la productividad y una baja en la competitividad, en momentos en que nosotros estamos prácticamente estancados en la productividad y con una competencia muy fuerte del extranjero en materia de exportaciones agrícolas. Estamos compitiendo con países como Perú y Argentina que actualmente tienen 48 horas semanales de trabajo”, planteó.

El representante de la SNA añadió que el máximo de 40 horas semanales es limitante en épocas de cosecha de productos perecibles, cuya etapa de maduración no depende de la voluntad del hombre.

La propuesta legal modifica el Código del Trabajo, para reducir la jornada progresivamente hasta 40 horas semanales: 8 horas diarias si se distribuye en 5 días, o bien, 6 horas 40 minutos diarias si se hace en 6 días.