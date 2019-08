Crónica 09-08-2019

Software desarrollado por la UTalca permite detectar ideas suicidas en adolescentes y ha identificado 183 casos en el Maule

- De acuerdo con los resultados de la investigación, el 36% de los escolares diagnosticados nunca habían recibido ningún tipo de intervención. Además, el 20% ha tenido uno o más intentos suicidas previos a la detección.





Un grupo de académicos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca presentó, este miércoles, los primeros resultados que arrojó la utilización de un software -desarrollado por investigadores de esa casa de estudios- que permite detectar tempranamente trastornos de salud mental y conducta suicida entre adolescentes.



Gracias a esta herramienta tecnológica, ya se han identificado 183 casos de escolares en riesgo, quienes están teniendo la posibilidad de recibir atención para abordar sus problemas de salud mental, lo que permitirá prevenir situaciones de peligro para sus vidas.



Desde marzo se ha trabajado en nueve colegios de siete comunas de la Región del Maule (Talca, Curicó, Linares, Molina, Pelarco, Cauquenes y Constitución) y se ha aplicado a 1.388 personas, entre los 13 y 18 años. En las próximas semanas se sumarán otros dos establecimientos educacionales de la zona.



“Los datos demuestran que el software es capaz de identificar a aquellas personas que, estando en riesgo, no habían sido detectadas por los colegios, psicólogos y establecimientos de salud”, comentó el jefe del proyecto y académico de la UTalca, Daniel Núñez.



De acuerdo con los resultados de la intervención, el 36% de los 183 adolescentes con problemas nunca habían recibido ningún tipo de intervención. Además, el 20,2% ha tenido uno o más intentos suicidas previos a la detección.



Núñez detalló que el 73% de los escolares que fueron identificados con problemas graves fueron derivados a atención psicológica. “Las principales conductas que se pueden visualizar en un adolescente que está en riesgo son: síntomas de ansiedad, depresión, consumo excesivo de alcohol y drogas, algunos problemas de conducta alimentaria, ideación suicida alguna vez en la vida y estrés post traumático”, indicó.



En tanto, Cristóbal Latorre, psicólogo del Liceo Valentín Letelier de Linares, destacó el apoyo que significó la utilización del software en el establecimiento: “Se logró descubrir nuevos casos que no habían sido visualizados”.



Mediante la aplicación de esta tecnología se identificó entre los adolescentes síntomas ansiedad, en el 36,30%; síntomas depresivos, en el 31,8%; síntomas de trastorno de estrés postraumático, en el 24,7%; síntomas de trastorno de conducta alimentaria, en el 11,8%; ideación suicida durante el mes, en el 12,3%, ideación suicida en la vida, 20,6%.



Rosario Spencer, académica de la Facultad de Psicología de la UTalca que también es parte del proyecto indicó que los principales factores que propician la ocurrencia de trastornos de salud mental en los adolescentes son la violencia familiar, el maltrato infantil, abuso de alcohol y otras drogas.



Spencer explicó que se ha identificado, además, que los alumnos que repiten de curso tienen peores indicadores de salud mental en prácticamente todos los síntomas. Si bien esto no permite obtener conclusiones sobre causalidad, dijo muestra que la salud mental es un factor importante que se asocia al rendimiento académico.

Los investigadores de la UTalca estiman que, si el software está acompañado de un buen sistema de referencia y contra referencia, entre salud y educación, podría ser una herramienta útil para detectar tempranamente, antes de que ocurran crisis de salud mental y crisis suicidas, en un importante número de adolescentes.