Sol Serrano, Premio Nacional de Historia 2018: “La escolarización es algo muy nuevo en la historia de Chile"

La académica del Instituto de Historia UC realizó charla magistral en la sede Curicó de la Universidad Católica del Maule, en la inauguración del año académico de Pedagogía General Básica.

Con gran participación de académicos y estudiantes de la UCM y profesores y alumnos de varios colegios de la provincia de Curicó, se realizó la inauguración del Año Académico de la Escuela de Pedagogía en Educación General Básica con mención de la Universidad Católica del Maule, sede Curicó, con la participación de la historiadora Sol Serrano, Premio Nacional de Historia 2018, quien en su charla abordó la evolución de la escolaridad en Chile.

Serrano, dictó la Charla Magistral “Historia de la Educación en Chile”, en la cual planteó una visión histórica sobre los cimientos de la educación en el país. “El sistema educacional público que empezó a construirse a mediados del siglo XIX fue profundamente segregado. Era difícil que un niño de escuela rural terminara su ciclo; que entrará al liceo mucho menos, y que terminara el liceo casi imposible”, dijo.

La destacada historiadora refirió que “La escolarización es algo muy nuevo en la historia de Chile. No tiene más que 200 años, como una politica en la cual este saber debe ser atendido a toda la sociedad”, indicó.

En su charla, también comentó el proceso de alfabetización en Chile. “En la época antigua, eran las familias y colegios parroquiales los que se encargaban de enseñar a leer y escribir a los niños, la escuela era cualquier lugar, no tenía un espacio físico. También los padres adapataban un recinto para enseñar a los niños”, explicó la académica del Instituto de Historia UC y ex vicerrectora de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Para finalizar su charla magistral, la Dra. Sol Serrano, hizo hincapié en que sí se están llevando cambios en materia educativa, que no es llegar y simplemente juzgar al sistema educacional chileno, a los establecimientos educativos, cuando finalmente son ellos los que están educando a los sectores más vulnerables del país”, expuso.

EL MUSEO PEDAGÓGICO UCM

Otro de los aspectos que refirió Sol Serrano, fue el aporte de los normalistas a la sociedad chilena. “Los normalistas generaron una cultura de identidad que es imborrable hasta el día de hoy”, dijo. Por tal motivo, felicitó la creación del Museo Pedagógico en Curicó, que no solo es el reconocimiento a los normalistas, que cumplieron un rol fundamental en la historia de la Educación en nuestro país, y donde los estudiantes de la Universidad Católica del Maule y la comunidad general, pueden apreciar y conocer el legado de estos educadores.

“Es una iniciativa magnifica que no había visto antes, donde está reunido tanto material, que recoge los testimonios de los normalistas, y, por lo tanto, creo que es un valioso patrimonio inmaterial, cultural importante para los estudiantes de pedagogía, ya que es una forma de construir su identidad. Así que el museo pedagógico es una gran colaboración que hace la universidad Católica del Maule con la sociedad, pues es rescatar también su patrimonio, aquel que le es más propio y que tiene que ver con la educación”, afirmó.

Cabe destacar, que el evento fue acompañado con un intermedio artístico, a cargo de Samuel Muñoz y Paulina Miranda, estudiantes de Pedagogía General Básica, con Mención sede Curicó, quienes interpretaron, magistralmente con el violín-dos piezas musicales.