Política 14-06-2017

Solicitan a senador Walker no despachar proyecto de Nueva Educación Pública sin antes crear estatuto propio de Asistentes de la Educación

El vicepresidente del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación (Conaech) y presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Asistentes de Educación Municipalizada de Chile (Confemuch), Arturo Escárez, junto al dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores de la Educación Chilena (Conatech), Luis González, ambos representativos de 74 mil asistentes de la educación pública, se entrevistaron con el senador Ignacio Walker, Presidente de la Comisión de Educación del Senado, con el objeto de plantear su preocupación por la postergación, que ellos consideran ha existido, en relación al compromiso adquirido por el Gobierno para ingresar el proyecto que crea el estatuto de los asistentes de la educación y que permitirá asegurar condiciones adecuadas de trabajo y de realización personal y profesional.



Este proyecto debería haber ingresado, de acuerdo a compromisos anteriores, el 31 de enero o el 31 de mayo pasado, sin embargo, esta situación aún no se concreta.





“Encuentro absolutamente razonable la petición de los dirigentes del Conaech, que representan a 74 mil asistentes de la educación pública en Chile, de un total de 142 mil si incluimos a los particulares y particulares subvencionados. El Ministerio de Educación había adquirido el compromiso de ingresar dicho proyecto entre enero y mayo pasado, lo que no tuvo lugar. Yo les he dado mi apoyo y el compromiso es que antes de despachar la ley sobre Nueva Educación Pública tiene tiene que ingresar a su trámite legislativo el proyecto que crea un estatuto propio para los asistentes de la educación. Es más, me he reunido con la Ministra de Educación y me ha manifestado su conformidad con ese procedimiento”, señaló el senador y presidente de la Comisión de Educación del Senado, Ignacio Walker.