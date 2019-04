Policial 09-04-2019

Solicitan modificar la institucionalidad del Senda

Mediante la aprobación de la resolución 351, la Cámara solicitó al Presidente el envío de un proyecto que modifique la institucionalidad del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), para ser radicado en el Ministerio de Salud.

El objetivo de la propuesta es reconocer y vincular las políticas de prevención, rehabilitación y tratamiento de consumo de drogas y alcohol directamente en dicha cartera ministerial.

Los autores consideran que la creación de Senda, el año 2011, se orienta solamente en quienes han sido infractores de ley y, si bien no es incorrecto indicar que un gran porcentaje de la delincuencia en nuestro país se debe a este duro flagelo, no se pueden desfigurar los criterios estrictamente de salubridad pública que debe tener la prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol.

Notoriamente, esta importante institución guarda una directa relación con el ámbito de la salubridad pública y, por ende, sus políticas deben ser abordadas desde la óptica de las personas que han caído en adicción y se han rehabilitado gracias a los tratamientos médicos impartidos por los profesionales pertenecientes a Senda, quienes, día a día, están en constante coordinación con el Ministerio de Salud.

Lo anterior, se ve reflejado gracias a los diferentes convenios suscritos por el Senda y el Ministerio de Salud a lo largo de nuestro país. A mayor abundamiento, cabe hacer mención al acuerdo celebrado en las regiones del Biobío y Ñuble, en virtud del cual 2.372 personas fueron atendidas y tratadas durante el año 2017, que comprende un universo de personas que incluye población adulta mayores de 18 años, adolescentes infractores de ley, personas en situación de calle, población en situación de libertad vigilada, entre otros, con adicciones al alcohol, marihuana, cocaína, sedantes, etc.