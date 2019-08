Opinión 23-08-2019

Solo

Tras arrendarla llegamos a esa casa -antiquísima– un atardecer de primavera.



El perfume de las flores, proveniente del jardín, impregnaba todo entibiando el ambiente con un húmedo aroma.



Una pileta y un segundo patio, con árboles y huerta, adornaban el caserón, envuelto en la mansa tranquilidad pueblerina de Longaví.



También había una leñera y bodega, y, cubriéndolo todo, quietud y arcano silencio.



Al pasar bajo un camelio vimos una cala negra. Desprendía un aroma acre, molesto, fuera de lugar.



Desempacamos lo necesario y nos fuimos a acostar.



Alojamos en el que sería nuestro dormitorio matrimonial, el que intuíamos, por ciertos detalles, lo había sido también de los moradores anteriores, inmenso, como toda la casa.



Recién habíamos apagado la luz cuando un destemplado grito de la Vera, mi mujer, hizo que me incorporara sobresaltado.



-¡¿Qué pasa?! –exclamé, mientras encendía la lámpara.



Estaba ella, sentada en la cama, mirando hacia la entrada del cuarto.



Ahí había una galería por cuyas ventanillas se podía observar el patio, desde la pieza.



Asustada dijo que, tras esos vidrios, vio una mujer tapada con un velo, la que nos estaba observando; cuando ella gritó la figura se alejó lentamente.



Fui a mirar y, en esa noche tan clara, no vi a nadie ni rastro que hubiese estado ahí alguien recientemente.



Aunque la Vera afirmaba que, antes de ver a la mujer, no había cerrado los ojos, pensé que con el cansancio de ese día especial, quizás lo que creyó ver lo había percibido en el entresueño.



Tras esto apagué la luz y, de inmediato, sentí venir desde la puerta de ese enorme dormitorio un ruido, como el arrastrar de pantuflas.



Cuando los pasos estaban cerca de la cama, le hablé a la Vera:

-¿Escuchas?, le dije, sabiéndola despierta.

-Sí –me contestó-.



Las pisadas, deslizándose, llegaron junto a mi velador.



En ese momento di la luz y… nada. No había nadie.



Hicimos mil conjeturas para explicarnos lo sucedido y, engañándonos nosotros mismos, nos conformamos.



Pero el horror estaba al acecho.



Separada de nuestra pieza por un corredor teníamos un cuarto de alojados.



Una noche nos despertaron abruptamente unas voces provenientes de esa pieza desocupada. Un vozarrón fuerte y golpeado retaba a alguien diciéndole: “¡Hasta cuándo Paco! ¡Ordena tu pieza!”



Una angustiada voz respondió: ¡No papá! ¡No! ¡Por favor no me pegues!



Apenas encendimos la luz, entró corriendo a nuestra pieza un niño, cayendo sobre el sofá que teníamos en el dormitorio.



Boca abajo, respiraba agitadamente, y, en el cuello, tenía una profunda

herida.



En ese momento se sintió un chasquido y se cortó la luz. Volvió casi de inmediato y, con inquietud, vimos que en el sofá nadie había. El niño no estaba ni había señas de él.



No volvimos a acostarnos; ya casi amanecía.



Totalmente desorientados, no sabíamos que hacer, a quien recurrir.



Pensamos en la policía, pues era un hecho de sangre. También en llamar a un sacerdote, por las características del caso.



En fin, no sabíamos qué decisión tomar.



Ya estábamos en antecedentes, por una mujer que había llegado a trabajar con nosotros, que el antiguo dueño de casa había muerto trastornado.



Nos contó que un día se perdió y lo encontraron, tiempo después, vagando junto a un río.



Desde entonces no le volvieron a dejar salir, y deambulaba por las habitaciones cada vez más alienado y agresivo, sobre todo con su hijo.



Al recordar esto tras lo sucedido, nos miramos perplejos.



Al llegar un día a la casa, sentí algo extraño en el ambiente. Había algo diferente a lo usual.



La Vera hablaba con alguien, en un tono festivo.



Avancé por el corredor, y la vi sentada en un sofá, entre ropa, fotos y cachivaches.



Simulaba conversar por teléfono. Lo hacía utilizando un aparato antiguo, ya en desuso, de esos que había que accionar dando vueltas a una manivela.



Tras el respaldo del asiento, estaba la Filomena, la mujer que trabajaba con nosotros y antes, según dijo, lo había hecho con la difunta doña Lola, que así llamaban a la señora Dolores, antigua dueña de la casa.



Era la Filomena una mujer cuya delgadez se estiraba como su nombre, pues era altísima. Y siempre vestía de negro.



Ella había convencido a la Vera para que entraran a una pieza, ubicada junto a la nuestra, donde los dueños de la casa habían arrumbado todas las pertenencias que dejaron.



Allí descubrieron un sinfín de cosas antiguas.



Entre ellas había un baúl de madera dentro del cual encontraron varios recortes de diarios.



En unos se hablaba de la desaparición del antiguo dueño de casa.



En otros se hacía referencia, no dando muchos detalles, a la muerte de uno de sus hijos, Francisco: -Paquito, dijo la Filomena.



En una foto del funeral de éste, la Filomena señaló a Doña Lola quien no se apreciaba bien pues miraba hacia un costado. Llevaba un moño tipo rodete, el que se me quedó grabado, junto a su espigada figura.



También estaba, en el baúl, la foto enmarcada de una de las hijas de doña Dolores.



Entre todo apareció el teléfono de manivela con el que simulaba la Vera hablar ahora, y con quien lo hacía era con Doña Lola, mientras miraba el retrato encontrado de la hija de ésta, el que había colocado en lo alto de un mueble muy ancho.



-“Así es pues, señora Lola “, decía la Vera, hablando sentada de medio lado, con un aire algo teatral y mirando la foto…”Cómo ve, ya no es usted más la reina de esta casa”.



Tras echar una ojeada al contorno, y darme cuenta de lo que estaba sucediendo, dije, con un tono de reproche:



-“ Vera, con esas cosas no se juega“.



No hago más que terminar la frase cuando el retrato se vino estrepitosamente al suelo.



Nos quedamos todos paralogizados.



Durante un instante, nadie habló; nadie se movió.



Desconcertado, guardé todas las cosas en el cuarto de donde las habían sacado, incluso el cuadro, hecho trizas.



La Filomena había desaparecido silenciosamente.



Ya un terror definitivo había desplegado su manto, así que decidimos marcharnos de inmediato.



De improviso apareció el hombre que nos había alquilado la casa, y junto a él, un niño.



Le expliqué lo sucedido y, para mi asombro, sin inmutarse, aprobó nuestra decisión con su fuerte voz.



Nos fue a dejar por el mismo sendero del jardín que utilizamos a nuestra llegada.



Al pasar junto al camelio noté que la cala negra, la que nunca nos decidimos a cortar, parecía estar más lozana y con un olor acre más intenso.



Reparé en lo extremadamente delgada que se había puesto mi esposa en ese último tiempo.



Llevaba un vestido negro, que no le conocía.



En ese momento el niño se apegó nerviosamente a ella; con un escalofrío le noté una profunda cicatriz que tenía en la parte posterior del cuello.



El dueño de la casa abrió el portón y, al trasluz de éste, me fijé que mi mujer llevaba tomado el pelo, inusualmente, con un moño tipo rodete.



Cogiendo al niño de la mano se hizo a un lado para dejarme libre la salida, cerrándose la puerta tras de mí.





(Manuel Antón)