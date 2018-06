Nacional 14-06-2018

Solo 7 de 18 universidades estatales cuentan con protocolos de acoso sexual publicados en sus sitios web

El Consejo para la Transparencia (CPLT) informó este miércoles que solo 7 de 18 universidades estatales cuentan con protocolos ante casos de acoso sexual publicados en sus páginas web institucionales, luego de realizar un catastro sobre la materia. Ante esa situación, el organismo enviará un oficio a las instituciones que no han cumplido la normativa de Derecho de Acceso a la Información, señalando la normativa aplicable y la forma de publicación de estos documentos.

Al respecto, la consejera Gloria de la Fuente, explicó que la idea del CPLT es que "las mujeres que sientan vulnerados sus derechos sepan dónde encontrar la ruta para impedir situaciones tan deleznables como el acoso sexual o sepan cómo y dónde denunciarlas". Las entidades públicas que hoy cuentan con los protocolos sobre acoso sexual según el análisis del ente fiscalizador son la Universidad de Talca, de Valparaíso, Universidad de Chile, de La Frontera, Tecnológica Metropolitana, de O`Higgins y Universidad de Santiago. Al respecto, De la Fuente recalcó que "el Estado debe ponerse a disposición y corregir cualquier tipo de situación que no contribuya o impida el conocimiento cabal de los derechos de las mujeres que son acosadas". "Por eso es tan importante que los establecimientos universitarios y todos los servicios públicos tengan sus protocolos con un fácil acceso. No sacamos nada con tenerlos guardados en un cajón", enfatizó. La fiscalización realizada entre el 1 y el 4 de junio de este año, también señala que 8 universidades aseguraron estar trabajando en sus protocolos. En tanto, las universidades de Atacama, Bío-Bío y La Serena no se encontró ninguna información sobre la materia. Ante esa situación, la consejera recordó que "el incumplimiento injustificado de los deberes de transparencia activa pueden ser sancionados con multas del 20 al 50% de las remuneraciones del infractor".