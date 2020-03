Deporte 12-03-2020

Sólo dos siguen con vida: Diablos Rojos y Juventud Guadalupe siguen con tranco firme en Copa de Campeones serie de 35

El equipo de la Virgen se dio el lujo de eliminar al campeón vigente, Astaburuaga

Son los únicos equipos de la comuna de Linares que continúan más vivos que nunca en el torneo Copa de Campeones en 35 años. Este fin de semana pasado quedó en el camino el cuadro de Unión Cobra, que lamentablemente no pudo dar vuelta el guarismo y nuevamente perdió esta vez de local.

Si vamos por orden cronológico, el primero en abrir los juegos en los partidos de vuelta fue el elenco de Diablos Rojos, que ahora milita en la Asociación Víctor Zavala Bravo. En la ida había ganado a Lister Rossel de San Javier por 4 goles a 0 en la comuna vecina. Esta vez a pesar de comenzar el duelo en el Tucapel Bustamante Lastra, con el mismo rival, despertó a tiempo, dando vuelta el compromiso para ganarlo con claridad y contundencia por 6 a 1. La gran figura del partido fue el jugador de refuerzo, que proviene de San Antonio Lamas, Mario “mao” Sánchez, que se matriculó con cuatro golazos. “Creo que vamos paso a paso, complementándonos con los compañeros, porque nos hemos propuesto levantar la copa. Somos cuatro los refuerzos de Lama y nos hemos puesto esta camiseta de Diablos Rojos, que quiere hacer historia este año en esta categoría, estamos entre los mejores 16 equipos, de la región. Pero, vamos por más, tenemos hambre de triunfo y queremos lograr levantar el trofeo máximo de este campeonato en 35 años”, afirmó.

Como una forma de reconocer su entrega y lo más importante sus cuatro goles de seis que anotaron los “rojos”, el presidente de la institución le regaló el balón, con el cual se disputó el partido, al máximo artillero de la jornada.

Otro de los cuatro fantásticos de la “naranja” mecánica, es Mauricio Alegría, que también es pilar fundamental en el andamiaje de Diablos Rojos: “nos hemos acoplado muy bien con los compañeros. En dos partidos marcamos 10 goles y contento por reforzar a una institución tan importante, por eso la idea es disfrutar del fútbol, creo que se nos abre el apetito a pesar que quedan buenos equipos de estar disputando una final a nivel regional”.

Recordar que Diablos Rojos, ya tiene rival en los octavos de final, deberá enfrentar su primer partido, en calidad de forastero, al cuadro del Deportivo Licantén, este sábado desde las 18:30 horas, en el estadio municipal de esa ciudad.

BATATAZO

Pero sin duda la sorpresa “mayúscula”, corrió por parte de Juventud Guadalupe, que se dieron el lujo de eliminar a través de los lanzamientos penales al campeón vigente, de esta categoría, Astaburuaga.

El presidente de la institución y técnico Eduardo Tapia dijo que “eliminar a un tremendo equipo, como Astaburuaga, no se da todos los días. Que bueno que nos vean como sorpresa. Nosotros hicimos dos partidos inteligentes, aquí salimos a buscar el triunfo, aunque no se dio, pero desde los lanzamientos penales, estuvimos más certeros y tuvimos a nuestro portero que se vistió de héroe, Héctor “cacharrita” Molina, que tapó el penal que nos dio el triunfo. Queremos en esta nueva etapa, seguir y ojalá mejorar nuestro rendimiento, donde hemos mantenido en cero nuestro arco en los dos últimos partidos”.

Esperamos tener un gran respaldo desde las gradas en el estadio de Unión Yungay, para que nos apoyen en este duelo de ida por la tercera fase de la copa de campeones en serie de 35, años. Nuestro oponente de acuerdo a lo que arrojó el sorteo fue el Deportivo San Clemente programado para este domingo desde las 17:00 horas. El valor de la entrada será de 1.500 pesos.

Foto: Diablos Rojos.

2: Guadalupe.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo