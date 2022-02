Opinión 06-02-2022

Sólo podemos decir Gracias



Por: Marcelo Retamal Pérez.

Superintendente Cuerpo de Bomberos de Linares





Los recientes incendios de pastizales y forestales ocurridos en el sector Huapi Bajo y Ruta 5 Sur, demostraron que nuestras voluntarias y voluntarios están para grandes cosas.

El carisma de servicio a la comunidad, la entrega para proteger al prójimo, y la capacidad para estar siempre dispuestos a aprender, son factores determinantes a la hora de tener que acudir en apoyo de quienes han caído en desgracia.

Hasta ahora, en ningún evento de la memoria reciente existe registro de que hayamos tenido que enfrentar una cuarta Alarma de incendio por un incendio de proporciones.

La forma de enfrentar la emergencia, pero más aún, el trabajo entre Cuerpos de Bombero, permitió superar en poco tiempo cada uno de estos llamados, motivo de sobra para decir gracias a quienes estuvieron al frente de cada uno de los focos que debimos enfrentar, pero por sobre todo, razón para agradecer al personal que no escatimó en la entrega personal para contener el violento avance de las llamas.

La colaboración de CONAF resultó vital en al apoyo con sus brigadas terrestres y las aeronaves, donde también los profesionales en estaciones base pudieron, todos en una labor perfectamente coordinada, fijar puntos y coordenadas donde concentrar la labor para mitigar el fuego.

Han pasado ya varios años desde aquel fatídico año 2017 que arrasó miles de hectáreas en el país y especialmente en el maule, y también han transcurrido otros tantos, desde que nuestra especialización como bomberos profesionales de la emergencia se ha reforzado para responder a la confianza que la comunidad ha depositado en nosotros. Otra razón más para agradecer ese compromiso de nuestros voluntarios de querer superarse día a día.

En todo este escenario de la emergencia que nadie quisiera enfrentar, es de toda justicia hacer un reconocimiento a la comunidad. A esa empresa pequeña, al negocio por donde pasamos en cada jornada, a esa familia que estando de vacaciones se tomó su tiempo para llegar a nuestro cuartel y y a esos vecinos y vecinas que esforzadamente hicieron una colecta para entregarnos su ayuda en hidratación.

¿Cómo no seguir trabajando si recibimos estos gestos que nos emocionan y comprometen cada vez más como bomberos?.

¡Como no estar orgullosos de una institución, que más que una institución se ha transformado en una gran familia?.

Sólo podemos decir una vez más, muchas gracias por estar con nosotros.