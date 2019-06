Opinión 23-06-2019

Solsticio de invierno: una interpretación

Años atrás tuvimos la oportunidad de visitar los restos arqueológicos de Ingapirca ( Ecuador) donde el guía nos informó y vimos a través de una pequeña ventana ( todo de piedra) al mirar hacia el oriente en una fecha determinada, se podía observar al sol por varias horas como detenido allí.Tiempo después leímos que el pueblo Inca adoraba al sol, desde cientos de años atrás .Lamentablemente esa civilización se extinguió pero, sus templos y cultura aún persisten.

Posteriormente estuvimos en México, en el Yucatán, donde vimos la gran cultura maya que, como hoy sabemos ese pueblo llegó desde el Asia por el estrecho de Bering. Visitamos algunas de sus pirámides y supimos que todas al igual que las de países colindantes como Guatemala, Honduras, El Salvador, fueron construidas mil años antes de Cristo y….todas están mirando hacia el norte magnético de la tierra, al igual que las de Egipto ( orientadas hacia una constelación) ¿ Cómo supieron de esa dirección, mera coincidencia con las de Egipto? Misterio…..misterio.

Anteayer ( viernes) faltando 6 minutos para las doce del día, comenzó en nuestro hemisferio el “ invierno” Esa fecha es conocida como “ Solsticio de Invierno ( que significa Sol detenido) fiesta que celebran también nuestro pueblo mapuche, con otro nombre y otro especial significado .

Una conocida institución fraterna, a la que conocimos medio siglo atrás, celebra este fenómeno celeste, con el nombre de “ Fiesta Solsticial” cada año en una fecha cercana al 24 de junio, pues como institución mundial, nació en Londres( Inglaterra) precisamente el 24 de junio de 1717 y está destinada a honrar al patrono de esos años San Juan Bautista.

Al respecto, cabe aclarar que siendo hoy una institución adogmática por excelencia, actualmente es arreligiosa ,pero mantiene fechas religiosas ,solo para no perder el conocimiento de su origen ,dado que sus fundadores fueron distinguidos pastores evangélicos en especial que optaron por seguir trabajando con los elementos de construcción , transformados ahora en forma simbólica. Teniendo siempre hoy en día sus preclaros Principios de Tolerancia, por lo cual adhieren a esta institución hombres de distintas corrientes religiosas o simplemente ateos.

Ahora bien, el Solsticio de Invierno, corresponde al instante en que la Tierra presenta el Trópico de Cáncer a los rayos solares que caen perpendicularmente ,por esta razón nuestro hemisferio sur, la luz solar se ve en forma oblicua y de ahí que no es la distancia del sol la que produce mayor o menor calor, si nó la posición de la misma Tierra con su plano inclinado en algunos grados que no es la oportunidad de aclarar, pues sabemos que es conocida por todos.

Este ritmo, esta mecánica celeste es como todos podemos ver: maravillosa y perfecta. Si miramos con espíritu literario el Solsticio de Invierno, podemos observar que la naturaleza con el alejamiento de los rayos solares, parece muerta. Arboles desnudos, sin follaje, campos yermos, aves carentes de sus trinos. Insectos aparentemente en exterminio, caracterizan esta época invernal .Todo parece que se aleja del lado de la vida humana.

Solsticio de Invierno, con su día más corto del año y su noche más larga. Ciclo de la naturaleza que delata muerte aparente, para dejar paso luego al renacimiento y reintegración a la tierra, al agua, aire, origen de toda materia.

La Institución filosófica- cultural que anteriormente mencionamos, aprovecha la celebración de cada solsticio, como esta vez, el del Solsticio de Invierno para enseñar a sus adeptos el significado histórico del mismo y el simbólico que, dice que en el hombre existe una muerte aparente, que el bullir sordo de expresivas actividades termina con ésta y el hombre vuelve a renacer a una nueva vida, por medio de la llamada Iniciación .Lo mismo ocurre en la naturaleza, el sol aparentemente se va, pero regresa posteriormente para continuar entregando sus benéficos rayos, despertando a la natura ,para que continúe su obra bienhechora haciendo subir la sabia a los árboles y producir la semilla lanzada al surco por los campesinos. Ya no hay muerte, sino nueva vida y así, por los siglos de los siglos. Nacer – Morir y Renacer es el destino de la madre natura y del hombre mismo.

Por tanto, todos sin distinción de clase, nacionalidad, religión debemos como nos dice un poeta:

Hay que luchar por todos los que no luchan;

Hay que pedir por todos los que no imploran

Hay que hacer que nos oigan los que no escuchan;

Hay que llorar por todos los que no lloran;

Hay que imitar al viento que siembra flores,

Lo mismo en la montaña que en la llanura,

Hay que vivir la vida sembrando amores,

Con la vida y el alma siempre en la altura.

BIBLIOGRAFIA: Trabajos propios y



Tema expuesto en 1987 por R. Rojas Aravena en “ Razón”.



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista