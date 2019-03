Opinión 17-03-2019

Solucionado

Supongo que será para descongestionar el tratar de utilizar al máximo el teléfono en algunos servicios.

Pero se llega al extremo que hay lugares donde ciertos trámites solo se permite hacerlos por este medio. Uno puede estar en la ventanilla, tras haber hecho una larga cola, y ya estando frente a la funcionaria esta le dice:

- Esa consulta se responde únicamente por teléfono.

- Pero señorita… ¡Pucha!..., ya que estoy aquí dígamela; para otra vez ya voy a saber.

- No señor, el reglamento es el reglamento.

- Pero…

- Pase el siguiente -dice ladeando la cabeza y haciendo señas de despejar, con una mano -. Deje atender por favor…

Miro hacia un costado, donde cuelga de la pared un teléfono público, y, ya que no tengo celular, mostrándoselo le digo: Voy a llamarla desde ahí.

- Como usted quiera –me contesta secamente -.

Voy, marco y… nada; el aparato me traga la moneda. Golpeo la caja, la zamarreo, pero la moneda no sale.

Por lo tanto voy donde la dependiente quien, aunque disimuladamente, ha estado observando por ese intersticio que le permite la formalidad.

- Señorita…. - Le explico lo sucedido -.

- Lo siento señor, tendrá que arreglárselas de alguna otra forma.

- Mire, ¿Sabe?... Este es un encargo que me hizo una abuelita de allá donde yo vivo, -en la montaña-.

- Ahí no hay ni señal para llamar…, y ya se la comen los nervios.

¡Capaz que le dé un ataque ahí mismo si no le llevo una razón!... Y ya estoy en la hora de la micro-.

La oficinista me queda mirando fijamente. Luego, estira la mano a un costado, coge su celular y me lo pasa:

- Sea breve, por favor.







(Manuel Antón)