Opinión 12-03-2020

SOMOS AGUA, SOMOS TIERRA

Los llamados seres humanos, al igual que todos los seres vivientes, somos tierra, somos agua, en esta transitoria vibración energética evolutiva en el cosmos.

Los humanos no somos dueños de la tierra ni del agua, la naturaleza no nos pertenece.

Siendo sólo moléculas indivisibles de la infinita unidad cósmica; somos parte integral de la naturaleza, y al destruirla nos destruimos categóricamente.

Todos aquellos que se apropian del agua y la tierra para sí, destruyendo los ecosistemas tras la ilusión del dinero y la ambición sin límites; no comprenden, que llegará el momento, que desearán cambiar sus multimillonarias cuentas bancarias, por un simple vaso de agua o una mata de lechuga, para comer y sobrevivir.

Mercantilizamos la tierra y el agua, arrebatándosela a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas, a los hombres y mujeres más humildes, a nuestros hijos y nietos, para acumular miles de millones en los Paraísos Fiscales. Estos dineros van a financiar el tráfico de armas y las guerras de invasión y vasallaje de los territorios, de los Estados sometidos, como el Estado de Chile. Como verdaderos dementes, cambiamos el agua y la tierra por papeles que no son bebestibles ni comestibles.

En el trafago mercantil olvidamos lo esencial: “Buscar el desarrollo de nuestras conciencias”

El Inca Manco Capac, argumentó: “Cuando se desarrolla la conciencia; el oro pierde todo su valor”

El día viernes 6 del mes en curso, el destacado medioambientalista e ingeniero agrónomo Rodrigo Mundaca, dictó una Conferencia sobre la propiedad del agua, en dependencias del Museo de Arte y Artesanía de Linares. Nuestros agradecimientos a este valiente y genuino profesional del agro, que con cifras y antecedentes comprobables desenmascaró la canallada de nuestros gobernantes, del más amplio espectro ideológico, que han entregado la tierra y el agua a la voracidad de los grandes grupos económicos.

Millones de hectáreas de pinos fueron plantados, con el beneplácito de la dictadura militar y los restantes Gobiernos de la falaz transición. Los monocultivos de pinos y frutales, secaron puquios y quebradas, acuíferos naturales, agotando las napas que surtían las norias, obligando a los chilenos, a financiar en un 75% por hectárea, las plantaciones a las grandes forestales.

Hoy, en una comedia del absurdo, los habitantes de las comunas urbanas, debemos financiar los camiones aljibes, que día a día transportan miles de litros de agua potable a los habitantes de la pre-cordillera y zonas rurales.

En nuestra provincia de Linares, a la escasez hídrica, se suma otra nueva tragedia a espalda de la ciudadanía desinformada.

Como enjambres de chaquetas amarillas, los helicópteros han transportado geólogos y técnicos a la cordillera. Han desembarcado desde el aire, maquinaria y equipos de prospección. En la voracidad extractivista, buscan explotar yacimientos minerales cercanos a la Laguna del Dial. Buscan el cobre y otros minerales. Así, lo que va quedando de nuestros prístinos cauces de agua; será contaminado con mercurio, arsénico o cianuro.

La suerte de los habitantes de estos territorios está echada, sólo nos resta luchar. Las balas matan, pero se acaban con los que las disparan.

El desarrollo de nuestra conciencia es eterno.

Luchemos por una nueva Constitución, que ponga fin a los abusos, que nos fueron impuestos, por políticos serviles al imperio del capital, en desmedro del pueblo de Chile.





(Moisés Castillo)