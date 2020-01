Opinión 11-01-2020

¿Somos empáticos los chilenos con el sufrimiento y drama de nuestros compatriotas?



Cada vez que hay un desastre natural o algo que nos conmueva emocionalmente, respondemos con generosidad y esa condición nos hace sentir orgullosos.

Pero cuando se presentan pobrezas, sufrimientos y angustias permanentes para satisfacer necesidades cotidianas como una buena atención y de calidad en la salud y educación, de pensiones dignas, transportes, justicia igualitaria para todos, acceso a una vivienda, etc., donde involucre que seamos solidarios y perder de privilegios, entonces dejamos de serlo y culpamos a los demás de estos males sociales y razonamos con una simplicidad sorprendente.

¡Son pobres, porque les gusta ser flojos!

¡Fueron torturados, mutilados o desaparecidos porque ellos se lo buscaron!

¡Fueron violadas por ser feministas y meterse en política!

Frente a las mutilaciones oculares, abusos sexuales y violaciones a los DD.HH., en la lucha por las demandas sociales, no he escuchado ninguna condena de sectores políticos por todos conocidos.

Entonces nos quedamos con una tranquilidad pasmosa, porque ellos fueron las víctimas y nosotros NO y damos gracias a Dios desde la parcela a la que pertenecemos, olvidando totalmente el mandato divino de amar al prójimo por sobre todas las cosas y nos enorgullecemos de ser caritativos en forma inocua en pocas ocasiones y nunca pensamos en una solidaridad permanente que involucre compromisos de justicia social.

Nos enorgullecemos de cuidar el medio ambiente, porque el supermercado ya no entrega bolsas plásticas para nuestras compras y sin embargo la mayoría de los productos que compramos en ellos, vienen envasados y protegidos en bolsas plásticas y en las ferias libres se usan con despilfarro… y no luchamos por una nueva constitución que contenga mandatos donde nuestros recursos naturales sean cuidados y protegidos para nuestro bienestar inmediato y también para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.

Voy a mencionar tres casos patéticos de sufrimientos de personas humildes, en este agonizante modelo económico neoliberal imperante que está sufriendo un proceso de APOPTOSIS, proceso de autofagia provocada internamente por la corrupción y que significa que las cosas se están desplomando y que está causando crisis sociales, medioambientales, económicas, políticas, éticas y morales, casos de corrupción en todos sus niveles sociales, políticos, religiosos, castrenses, medioambientales, bélicas, violencias sociales, crisis de servicios públicos y privados y de impunidad siempre presente, etc., no sólo en Chile, sino en el mundo entero.

1. -Las zonas de sacrificio por la actividad industrial, donde no importa la contaminación ambiental ni la salud humana perjudicada por metales pesados en la sangre en los mayores y en los niños.

2.-La sequía de grandes sectores rurales en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana por la concesión de cursos de aguas a perpetuidad a sectores de la agroindustria, especialmente la productora de palta, que provoca pobreza de los campos de los campesinos, que deberán dejar sus tierras, favorecidos por una constitución redactada y aprobada en dictadura y que nos rige desde 1980, fuera de todas las normas legales, éticas y morales que debe contemplar una carta fundamental de esta naturaleza.

3.-La actitud negacionista de estos mismos sectores, que elevan sus voces recalcitrantes ante la realidad científica que el mayor responsable del cambio climático es el ser humano y su modelo de actividad productiva y extractiva, y su actitud egoísta en ver a los humildes como prójimos que tienen al igual que ellos, dignidades que no deben ser conculcadas.

Así como estos breves ejemplos, hay muchos más que aquejan a millones de personas en nuestra patria y hoy que se nos presenta la oportunidad histórica de redactar en Democracia una nueva Constitución que nos inserte en la modernidad donde los servicios básicos como el agua, la generación y distribución eléctrica, los grandes recursos naturales como el cobre, el litio, y el mar, sean devueltas a todos los chilenos, penalización de la corrupción política, de servicios estatales y del empresariado, reivindicación de los pueblos originarios respectos a todos sus derechos como etnias ciudadanas, salud y pensiones dignas, educación universal, gratuita y de calidad, justicia social, empleos y sueldos dignos, estricto respeto a los DD.HH y no más impunidad.

Sin embargo, a pesar de todos estos sufrimientos y justas demandas sociales, surgen voces satanizando estas luchas de cambios con argumentos gastados que vienen desde la caduca Guerra Fría acabada desde 40 años atrás y el atemorizar a la gente si las cosas cambian.

Termino con sabias reflexiones que nos alientan a amar a nuestro prójimo.

El escritor José Sarría publicó en las Redes Sociales:

“Ha escrito el poeta Jorge Riechmann que “la vida, carece de sentido sin resistencia al mal”. Hoy, más que nunca, los poetas, los creadores, no deberían de quedar al margen de la construcción del nuevo paradigma social que se está edificando y trabajar por recuperar de la historia las corrientes de pensamiento que aúnan lo individual y lo colectivo en un mismo sentimiento, para elevarse en una de las grandes conquistas del ser humano de nuestro tiempo.

Rafael Alberti nos enseña: Por eso, mi lugar y el de mi poesía está, decididamente, con el ser humano, sin distinción de creencia, religión, raza o sexo, y empeño todos mis esfuerzos por rescatar de nuestra historia todo lo bueno que tiene el Humanismo y su legado y hacer de esta idea gallardete de mi forma de pensar, de escribir y de vivir.



La gran pregunta que debemos responder todos nosotros

¿Por qué nos cuesta tanto pensar y actuar en forma solidaria con nuestro prójimo y nos escudamos egoístamente en defender nuestros privilegios?

Vivimos tiempos difíciles como personas integrantes de este país que necesita más que nunca que lo cuidemos, que no lo depredemos, cuidemos nuestras riquezas naturales y que sean de todos los chilenos, sin privilegios algunos, ya que la naturaleza cobra su lugar y seremos muchos los que sufriremos en un futuro cercano las consecuencias catastróficas de un modelo político y económico que ya no responde a las necesidades comunitarias sino que privilegia a algunos que creen que la riqueza los salvará de los momentos de violencia y de desastres que se generen si no cambiamos de rumbo.



Carlos Cabezas Gálvez

Escritor y ensayista