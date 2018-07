Opinión 15-07-2018

¿Somos hijos de Dios? Domingo, 15 de julio de 2018

Uno de los himnos de alabanza y agradecimiento a Dios más bellos y significativos lo hace San Pablo en el comienzo de su Carta a los Efesios (Ef 1, 3-14): “Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en El con toda clase de bienes espirituales y celestiales. El nos eligió en Cristo -antes de crear el mundo- para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos, y determinó -por pura iniciativa suya- que fuéramos sus hijos, para que por la gracia que nos ha concedido por medio de su Hijo amado, lo alabemos y glorifiquemos”. ¡Maravilloso himno de alabanza y maravilloso programa de vida! ¡Qué alegría saber que Dios nos eligió -desde antes de crear el mundo- a ser sus hijos y a ser santos y puros ante sus ojos! Y que este inmensísimo privilegio ha sido por pura iniciativa suya. Esto significa que es Dios Quien ha tomado la iniciativa primero. Es Dios Quien da el primer paso: es El Quien nos busca primero y nosotros tenemos la opción de responderle o de no responderle. ¿Y en qué consiste responderle? El indicio nos lo da el mismo San Pablo en este maravilloso himno a los Efesios: “El nos ha prodigado el tesoro de su gracia... dándonos a conocer el misterio de su Voluntad”. San Pablo nos dice también que, por pura iniciativa divina, y por la gracia que nos ha concedido Dios en su Hijo Jesucristo, podemos ser hijos de Dios.

1.- Veamos bien: ¿Somos hijos de Dios? Algunos sí, otros no. ¿Y no somos hijos de Dios todos? Creaturas de Dios somos todos, pero hijos de Dios sólo los que cumplen ciertas condiciones. Al menos eso es lo que nos dice la Palabra de Dios. Lo dice San Pablo: “son hijos de Dios los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios” (Rom 8, 14). Y, no es sólo San Pablo sino también San Juan. Y San Juan nos lo dice al no más comenzar su Evangelio como para que lo tengamos bien claro desde el principio: “los que lo recibieron, que son los que creen en su Nombre, les concedió ser hijos de Dios” (Jn 1, 11-12). ¿Y no somos hijos de Dios por el Bautismo? Cierto. El Bautismo nos hace hijos de Dios. Pero, de hecho, hemos renunciado a ese derecho cada vez que hemos pecado, porque el pecado rompe nuestra relación con Dios. Pero esa relación se re-establece con el arrepentimiento y la Confesión. Así, arrepentidos y absueltos, volvemos a ser hijos de Dios.

2.- Y ¿qué significará ser hijo, ser hijo de Dios? Significa que tenemos un Padre, que podemos llamar a Dios “Padre”, porque realmente somos sus hijos… si cumplimos las condiciones de hijos. Por eso “Padre Nuestro” significa primeramente que Dios -que es Padre de Jesucristo- es nuestro Padre también, porque Cristo quiso compartir Su Padre con nosotros... sin nosotros merecerlo. ¡Por eso es que podemos llamar a Dios “Padre”! Se nos ha dicho que somos “hijos adoptivos” de Dios. De hecho, otra traducción de Ef 1, 5 lo destaca así: “Determinó desde toda la eternidad que nosotros fuéramos sus hijos adoptivos por medio de Cristo Jesús”. ¿Cómo es un hijo adoptivo? ¿Cuáles son sus derechos? Es alguien admitido a la familia, que, aunque no es hijo realmente, tiene los mismos derechos. Pero en el caso de nosotros hijos de Dios, no somos realmente como los hijos adoptivos, porque el padre que adopta no ha comunicado vida al hijo adoptado. Pero Dios sí nos ha comunicado su Vida. Podrán llamarnos “adoptados”, pero en el Bautismo hemos recibido la Vida Divina de nuestro Padre del Cielo.

3.- Adicionalmente, somos herederos: “Con Cristo somos herederos también nosotros” (Ef 1, 11). Y ¿cuál es nuestra herencia? El derecho al Cielo. Esa es nuestra herencia. Todos tenemos derecho a esa herencia. Lo que sucede es que muchos la rechazan (se ponen en contra de Dios) o la cambian por baratijas en esta vida (por los placeres y por apegos materiales, por el pecado). Entonces, el llegar a ser hijos de Dios y heredar el Cielo es una opción. Una opción abierta a todos, inclusive a los no-cristianos. Pero esa opción supone condiciones. Una de estas condiciones es la fe en Dios y en su Hijo Jesucristo. Esto es lo que significa el “recibir” a Jesucristo que nos habla San Juan. Y recibirlo es aceptarlo a El y aceptar su mensaje de salvación, que incluye todo lo que El nos ha propuesto y nos exige. Otra condición, necesaria consecuencia de una fe cierta, es la que propone San Pablo: son hijos de Dios “los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios”. Y dejarse guiar por el Espíritu de Dios es ir descubriendo y aceptando –incondicionalmente- la Voluntad de Dios para nuestra vida. Es ir descubriendo “el tesoro de su gracia” encerrado en “el misterio de su Voluntad”

Conclusión: ¡Qué maravilla también saber que podemos conocer la Voluntad de Dios Quien nos busca con su Amor infinito para que le respondamos con nuestro amor! Y su Voluntad es que lo amemos con ese Amor con que El nos ama: un amor que se abra a El, un amor que se entregue a El, un amor que no quiere a nada ni a nadie más que a El. Y es obvio, porque además Cristo mismo nos lo pide. Nos pide que tanta gracia y tanto privilegio no se quede represado en nosotros mismos. Tanto favor no puede ser sólo para el bien personal. Estamos llamados a comunicarlo a los demás. Ese Amor debe fluir hacia los demás, nuestros hermanos, porque eso también nos lo exige Cristo. Dos cosas son ciertas: la primera es que a todos nos ha llamado como apóstoles, como evangelizadores, pues nos dejó el mandato de llevar su mensaje a todas partes. “Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda la creación... Y estas señales acompañarán a los que crean: en mi Nombre echarán los espíritus malos, hablarán en nuevas lenguas... pondrán manos sobre los enfermos y se sanarán” (Mc 16, 15-18). La segunda, debemos ir a evangelizar con espíritu de pobreza y desasimiento, contando con que nuestra única riqueza es Cristo, su Gracia y la posibilidad de ser “una alabanza continua de su gloria”, tal como lo canta el himno de San Pablo. Con un programa de vida así, es decir, en espíritu de Fe verdadera, con la confianza de saber que en el cumplimiento de la Voluntad de Dios se encierra el tesoro de su gracia, y poniendo lo recibido al servicio del Señor en los demás, podremos llegar a ser santos e irreprochables ante El, cuando –llegado el momento- nos presentemos así ante el justo Juez y podamos recibir la herencia prometida: el Cielo en el momento de nuestra muerte y la gloria de la resurrección en Juicio Universal al fin de los tiempos. Que así sea porque hemos llegado a ser verdaderos hijos de Dios.

(*) Mario A. Díaz M. es: Profesor de Religión y Filosofía. Licenciado en Educación. Egresado de la Universidad Católica del Maule