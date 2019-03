Opinión 24-03-2019

Somos llamados por Dios a la conversión domingo, 24 de marzo de 2019

El tema de este Domingo es la llamada a la conversión, tan propia de este tiempo de Cuaresma. En Ex. 3, 1-15 vemos el relato del llamado de Dios a Moisés para preparar la salida de Egipto del pueblo de Israel y guiarlo a través del desierto a la Tierra Prometida. Destacan en esta lectura del Libro del Éxodo, entre otras cosas, la identificación de Dios como “Yo-soy“. ¿Qué significado tiene este misterioso nombre? Esta revelación de Dios a Moisés -y a nosotros- nos informa sobre la naturaleza y la esencia misma de Dios. Nos dice que Dios existe por Sí mismo y existe desde toda la eternidad. Dios siempre fue, Dios es y Dios siempre será. Dios no depende de nada ni de nadie, y todos los demás seres deben su existencia a El y dependen de El. Esto se llama en Teología “aseidad”, es decir, aquel atributo en virtud del cual Dios existe por Sí mismo y subsiste por Sí mismo y no por otro. Dios es la “Causa Primera” de todos los demás seres, y El no tiene causa. Todos los demás seres proceden de otro; Dios no. Dios se basta a Sí mismo. La “aseidad” es la fuente de todas las demás perfecciones de Dios. Entre otras cualidades, Dios es el Ser que subsiste por Sí mismo y que no tiene límites. Es dogma de fe, entonces, que Dios es el “Ser increado”; mientras nosotros somos creados. Es, además, el “primer Ser”, de donde derivan su existencia todos los demás. Es, también, el “Ser independiente”, que de nadie depende, mientras nosotros dependemos de El. Es el “Ser necesario”, cuya no-existencia es imposible, mientras que nuestra existencia no es necesaria. Y el significado que esto tiene para nosotros es evidente. Pero nos comportamos como si fuera todo al revés, como si pudiéramos vivir a espaldas de Dios. Nos creemos ¡tan grandes! ¡tan poderosos! y ¡tan independientes! Y ¿qué es lo que somos? Creaturas dependientes, innecesarias, pequeñísimas y limitadas. Gran lección de humildad meditar sobre los atributos divinos contenidos en esa misteriosa frase: “Yo soy”.

1.- Además, el pensar en que Dios se identifica como “Yo soy” nos mueve también a tener más confianza en El, sobre todo en el sentido de vivir el presente, sin angustiarnos por el futuro y sin estar afectados por el pasado. Cuando pensamos en el pasado, con sus errores y en lo que pudo ser y no fue, no estamos en Dios, pues El no se identificó como “Yo era”. Cuando pensamos en el futuro con sus angustias e incertidumbres, no estamos en Dios, pues El no se identificó como “Yo seré”. Cuando vivimos en el presente, dejando a Dios la carga del pasado y las preocupaciones del futuro, sí estamos en El, pues El se identificó como “Yo soy”. Dios, entonces, prepara la salida de su pueblo de la opresión de los egipcios para hacerles atravesar el desierto durante 40 años antes de llegar a la Tierra Prometida. Y ese recorrido por el desierto tiene como fin ir purificando sus costumbres, ir domando su rebeldía, ir desapegando su corazón de los ídolos y de los bienes terrenos. A fin de cuentas, el paso por el desierto no sólo fue para llevar al pueblo de Dios a la Tierra Prometida, sino para enseñarlo a depender solamente de El. De allí que el paso por el desierto tenga para nosotros también un sentido de conversión, porque si bien Dios nos ama como somos, nos ama demasiado para dejarnos así. Por eso nos llama a la conversión, especialmente en este tiempo de Cuaresma, y nos hace pasar por las vicisitudes del desierto.

2.- Para nosotros el paso por el desierto es una ruta de desapego, de cambio, de conversión profunda, para llegar a la total dependencia de Dios, a la total dependencia de Quien se identificó como “Yo soy”, el Ser Supremo, independiente, infinito, de quien dependemos totalmente ... aunque a veces hayamos creído lo contrario. Nos portamos igual que el pueblo de Israel en el desierto, el cual nunca se decidió a una total entrega a Yavé, sino que tuvo sus vaivenes entre la obediencia a la Voluntad Divina y el reto a Dios, entre la confianza en la Providencia Divina y el reclamo a Dios, entre la fidelidad a Dios y la idolatría...La historia del pueblo de Israel en el desierto es muy parecida a nuestra propia historia personal. Por eso San Pablo en 1 Cor. 10, 1-12, refiriendo los favores inmensos que Dios dio a los hebreos en el desierto, nos advierte contra una seguridad un tanto atrevida que solemos tener por el hecho de pertenecer al “nuevo” pueblo de Israel que es la Iglesia de Cristo. Esa pertenencia a la Iglesia Católica, pertenencia que comienza con nuestro Bautismo y que continúa con los demás Sacramentos, no es garantía de salvación. No basta esa pertenencia “oficial” a la Iglesia, sino que debemos intentar comportarnos de manera diferente a los israelitas en el desierto. Dice San Pablo que todos esos israelitas recibieron las mismas gracias: cruzaron el Mar Rojo, comieron el Maná, bebieron del agua de la Roca, etc. Pero, sin embargo “la mayoría de ellos desagradaron a Dios y murieron en el desierto”. ¿Y nosotros? ¿Cómo nos comportamos? ¿No reclamamos a Dios como ellos? ¿No retamos a Dios como ellos? ¿No nos vamos tras ídolos que nos inventamos para sustituir a Dios, tal como ellos hicieron? A lo mejor nuestros ídolos no son “becerros de oro”, pero son ídolos porque son sustitutos de Dios: el dinero, el poder, el racionalismo, el sexo, nosotros mismos, etc.

Conclusión: San Pablo es claro: “Todas estas cosas les sucedieron a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fueron puestas en las Escrituras como advertencia para los que vivimos los últimos tiempos”. Y nadie puede sentirse seguro. Ni posición en la Iglesia, ni función dentro del pueblo de Dios, ni servicios prestados, ni la propia santidad, son prendas seguras de salvación, pues San Pablo agrega: “El que crea estar firme, tenga cuidado de no caer”. El que se crea seguro, ¡cuidado! no caiga. Así como San Pablo cataloga de “advertencias” las cosas que sucedieron en el desierto, el Señor nos trae otras “advertencias” en el Evangelio de hoy (Lc. 13, 1-9). Y ¿qué son esas “advertencias”? Son llamados de Dios a la conversión. La verdad es que Dios puede llamarnos a la conversión de muchas maneras. Una de ellas es en forma de contrariedades que se nos pueden presentar en nuestro camino o de obstáculos que podemos encontrar o de desgracias que pueden ocurrirnos. Sin embargo, tenemos la tendencia a catalogar este tipo de inconvenientes como castigos de Dios. Pero no es así. Los que llamamos “castigos”, vistos desde la perspectiva de Dios, pueden más bien ser “regalos”. O “gracias”, como suelen llamarse en el lenguaje teológico, los regalos de Dios. Jesús mismo nos aclaró esto al menos en dos oportunidades. Una de ellas nos la presenta el Evangelio. Y veamos la reacción del Señor al ser informado acerca de una masacre “cuando Pilato había dado muerte en el Templo a unos galileos, mientras estaban ofreciendo sus sacrificios”. Ante la información que le traen, Jesús no toma una posición de defensa nacionalista ante el poderío romano, sino más bien da una enseñanza que va más allá de las consideraciones humanas y políticas. Y aprovecha la ocasión para mostrar que ese sufrimiento no tiene nada que ver con la condición de los fallecidos. Y más importante aún: para hacer un dramático llamado al arrepentimiento, advirtiendo del riesgo que corremos si no nos convertimos. Recordemos también que cuando curó al ciego de nacimiento (Jn. 9, 2), los testigos del milagro querían saber la causa de la enfermedad y le preguntaron a Jesús si el ciego era ciego por culpa suya o por culpa de sus padres. Y la respuesta del Señor fue muy clara: “No es por haber pecado él o sus padres, sino para que se manifieste en él la obra de Dios”. Estas situaciones son parecidas a tragedias que sufren los seres humanos en nuestros días: persecuciones, accidentes, enfermedades... Y ¿por qué suceden estas cosas? Lo contesta el mismo Jesús: lo importante no es el por qué, sino el “para qué”: “para que se manifieste la obra de Dios”. ¿Y cuál es la obra de Dios? Nuestra salvación, nuestra santificación. Y es importante tener en cuenta que Dios trata de salvarnos a toda costa.



(*) Mario A. Díaz M. es: Profesor de Religión y Filosofía. Licenciado en Educación. Egresado de la Universidad Católica del Maule