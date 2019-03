Opinión 05-03-2019

Somos polvo de estrella

Según la tradición griega



El Profesor José María Maza Sancho, Doctor en Astronomía y Premio Nacional de Ciencias Exactas, señala en su libro “Somos Polvo de Estrellas, como entender nuestro origen del cosmos”, que esta historia, ha ido cambiando de nombre, pero su contenido es el mismo. A partir de esta afirmación, podemos recordar a los grandes poetas y filósofos griegos, quienes hicieron un profundo esfuerzo para poder transmitir a los hombres y mujeres de su época, este origen común, para ello hicieron uso de la principal herramienta existente “El Mito”.

En el libro la “Teogonía”, escrito por Hesíodo, en el siglo VIII A.C. encontramos el relato cosmogónico de la cultura helénica, el cual, mediante un lenguaje alegórico, personifica las principales leyes y componentes básicos del universo, desarrollando un completo cronograma hasta llegar al ser Humano. Es partir de lo anterior que me permito reescribir dicha historia.

En el comienzo existió el Caos, momento en el cual la temperatura es tan alta, que solamente puede reconocerse la existencia de fotones (luz), el universo se expande y lentamente la temperatura comienza a disminuir. La seducción amorosa (ley de Gravedad) del recién creado Eros, atrae las primeras partículas, las cuales, con el paso de miles de millones de años permitirían la formación de galaxias, soles, y planetas, todos inicialmente grupos de partículas que terminaron compactándose para transformarse en los sistemas conocidos y desconocidos. De Caos surge Gea (la Tierra), la de amplio pecho, madre de los sempiternos inmortales. De Caos también surgió Erebo, (materia oscura) que va quedando a medida que el universo se expande y se distancian los primeros cuerpos celestes; así surgió la negra noche y de ambos Éter y Día.

Gea engendró las Montañas, el Ponto (mar Negro) y al estrellado Urano quien la contuvo y yació con ella, juntos son los padres de Océano, Rea, Japeto (padre de Atlas y Prometeo), Tea, los Ciclopes Brontes, Esteropes y Arges, así también de los terribles y despiadados Coto, Briareo y Giges, engendros de cien brazos con cincuenta cabezas, los cuales recomiendo no pronunciar su nombre en voz alta, ya que no seré responsable de vuestro infortunio.

Muchos otros hijos nacieron de esta unión, todos contenidos al interior de Gea por la fuerza de Urano, cuando ésta ya no podía contener más a sus crías, urdió junto al más joven de sus hijos, Cronos (El Tiempo), una secreta estrategia para terminar con el poder creador de Urano, así, le construyó una enorme Hoz, la cual entregó a Cronos, para vengar a su despótico padre. Una noche, mientras Urano se aproximaba a yacer nuevamente con Gea, Cronos salió de su escondite y castró a su padre, lanzando los genitales al Ponto, sin antes que las gotas de sangre, cual polvo de estrellas, fertilizaran una vez más a Gea, naciendo así los Gigantes.

Los genitales de Urano, fueron transportados por el Ponto, permitiendo el nacimiento de una hermosa criatura “Afrodita”.

El piélago (océano) permitió el surgimiento de nuevas especies que en contacto con otros componentes del Universo desarrollaron un proceso de evolución independiente a medida que pasaba el tiempo.

El Ponto, engendró al viejo Nereo (Dios de las Olas del Mar) y éste junto a Doris hija de Océano, dieron vida a las Nereidas (islas y corrientes del mar Egeo). Nereo en su contacto con Gea, dieron nacimiento a Forcis y Ceto, quienes en íntima unión tuvieron la generación más oscura de bestias, las Grayas, llamadas las viejas, las Gorgonas, madres de Medusa, además engendraron a la Equidna quien junto a Tifón permitieron el nacimiento de tres criaturas bestiales, Orto (perro del tricéfalo de Gerion), el Cerbero del Hades y a la Hidra del Lago Lerna. La Hidra parirá a la Quimera, madre de la Esfinge y el terrible León de Nemea.

Rea, hija de Gea se entregó a Cronos (el devorador de hijos) pariendo al Dios del Monte Olimpo, Zeus, a quien logró salvar de su devorador padre.

Los seres humanos recién aparecen en escena con Prometeo, el hijo de Japeto, quien modeló con agua y tierra a los hombres, entregándoles el fuego, Chispa Divina o Conciencia Primordial, todo esto a escondidas del Dios del Monte Olimpo, situación que finalmente llevó a la apertura de la caja de pandora y al eterno sufrimiento del Padre de los Hombres, al soportar día a día, que sus entrañas sean devoradas por un águila, esperando su regeneración, para que dicho ciclo vuelva a suceder.

El Ser Humano, liberado por Prometeo, crecerá por doquier, generación tras generación, buscando reencontrase con los dioses, construyendo altares, levantando templos, desarrollando viajes y mirando las estrellas.



En reconocimiento al Profesor José Maza Sancho





Juan Francisco Andrades Pinto (Yahia)

Sociólogo

Magister en Educación

Prof. de Epistemología