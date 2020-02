Social 20-02-2020

Son cerca de 250 las familias beneficiadas: FOSIS materializó adelanto comunitario para vecinos de Villa Arauco en Linares



A través de su línea de proyectos y apoyos comunitarios, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, concluyó mediante una grata convivencia con sus usuarios el Programa "Acción" que, gracias a una inversión de 2 millones de pesos, benefició a la Junta de Vecinos Villa Arauco de Linares, compuesta por 250 familias cuyas características son principalmente núcleos bipersonales, pensionados, trabajadores y profesionales.



Gracias a la inversión del FOSIS se mejoró la infraestructura de su sede social, destacando el cambio de la puerta de acceso por otra en madera de raulí con dos nuevas puertas y sus chapas, la colocación de cielo en la cocina, la aislación térmica en toda la sede, pintura del salón, muros exteriores y renovación del portón de correderas metálico, lo cual permitirá realizar nuevas y diferentes actividades de tipo social, cultural y recreativo, brindando una infraestructura más acogedora y segura para sus eventos.



“Este tipo de proyectos y esta línea comunitaria en particular es muy linda porque nos permite trabajar directamente con los vecinos o alguna comunidad en particular para dar pronta solución a ciertos problemas que los aquejan, siendo ellos mismos quienes priorizan y deciden qué y cómo hacer con lo invertido por el Gobierno a través de nuestro servicio. En este caso la directiva y los vecinos de Villa Arauco decidieron implementar ciertas mejorías en su sede ya que hace años venían presentando algunas carencias que pudimos soslayar en un plazo no mayor a los 8 meses”, explicó el Director Regional del FOSIS, Alejandro Muñoz.