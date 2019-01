Opinión 16-01-2019

¿Son cultas nuestras autoridades?

Y no me refiero a la capacidad y solvencia profesional de nuestros Ministros, Intendentes, Gobernadores, Seremis o Jefaturas, sino que a la pureza en el hablar y el escribir. Y en ello incluyo a los periodistas y gente de prensa.

Aclaro lo dicho: el médico que me operó de una vesícula en grave riesgo por una pancreatitis en el 2005, tal vez no sepa de latín ni haya leído el Quijote, pero su notabilísima capacidad me salvó de un inminente desenlace.

El Presidente se ha referido a la “industria de la educación”. Luego, ante diversas críticas, se ha excusado del término utilizado. No entiendo por qué don Sebastián Piñera se disculpa por la expresión que ha empleado. Leo el monumental Diccionario del príncipe de las etimologías del idioma español, Roque Barcia, cinco tomos, Madrid 1881, donde dice que “industria”, en su definición esencial, es, "construir lo que se lleva dentro", y qué misión más noble y responsable la del maestro que ayudar a edificar en el interior del niño, sus valores, habilidades, potencialidades y, a la vez, corregir, enmendar y morigerar los aspectos negativos que todos traemos con nosotros.

Entonces, el “industrial de metales o motores”, es en esencia, un fabricante de ese elemento, pero no el creador. De manera que el concepto “industrial” lo estamos aplicando mal. Pero también hemos escuchado a quienes se refieren a “la industria del libro”, lo cual, en estricto rigor, podría estar equivocado, toda vez que los que editan no son los creadores. A no ser que ese vocablo de “industria”, aluda al autor. Como se ve, hay poca claridad en el ejercicio de nuestro idioma.

Esperábamos sinceramente que la Ministra de Educación o algunos de sus asesores tuviesen claro estos principios. Generalmente hay elocuentes conceptos, cuidados argumentos y poderosas razones para explicar actos políticos. Pero en este sutil tema del manejo del idioma, se tropieza con facilidad.

Desde luego, no podemos pedir a nuestros gobernantes de hoy, los bien cimentados cerebros de los Mandatarios de antaño. Tengo entre mis papeles una carta de varios folios escrita por don Arturo Alessandri sobre la novela Playa Negra de Luis Orrego Luco, donde analiza la obra con amenidad y a la vez profundidad. La nota fue publicada en El Mercurio del 1 de enero de 1948. “Eran otros tiempos”, puede argüir alguien.

El Jefe del Estado tiene razón en la concepción utilizada y deben disculparse quienes no entienden nuestro rico lenguaje….Y sus asesores en las diversas áreas debiesen tener un diccionario de etimologías del idioma español cada vez que suceden estos hechos. Se evitarían bochornos y fortalecerían la gestión pública del Presidente.



Jaime González Colville

Academia Chilena de la Historia