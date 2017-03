Nacional 24-03-2017

Sonami y fin de huelga en Escondida: "Los resultados de este proceso son malos para todos"

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Diego Hernández, lamentó el perjuicio al país que le trajo este proceso que concluyó sin acuerdo entre la empresa y los trabajadores.

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, comentó el fin de la huelga de 43 días en la minera Escondida, lamentando que el proceso no ha sido beneficioso para ninguna de las partes involucradas.

"Los resultados de este proceso son malos para todos: para la empresa que no ha podido producir en este periodo y ha debido paralizar totalmente sus operaciones; para los trabajadores que, después de esta extenso movimiento, retornan al trabajo sin ingresos ni bono ni reajuste", dijo el líder gremial. También aseguró que es negativo "para la economía que, en un periodo de débil desempeño, se verá afectada en su crecimiento; para el fisco que ha dejado de percibir los ingresos que genera esta importante empresa minera y, por cierto, para la imagen del país, en un periodo que requiere urgentemente atraer más inversión".

De todas formas, Hernández manifestó su respaldo a las gestiones de la empresa para lograr un acuerdo, que finalmente no fructificó. Asimismo, lamentó que los trabajadores en huelga hayan protagonizado hechos de violencia durante los 43 días de movilización. "Esta huelga se ha llevado a cabo en el marco de un proceso legal, sin embargo, hechos de violencia protagonizados por el sindicato en cuestión, ha impedido a trabajadores contratistas retomar su trabajo, sin que la autoridad competente haya adoptado las medidas respectivas, vulnerando el derecho que tiene estos trabajadores de volver a sus actividades normales", afirmó