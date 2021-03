Opinión 18-03-2021

SONIA GLADYS RAMÍREZ TOLOSA *25 septiembre 1948 +16 marzo de 2021 ¡Adiós, entrañable amiga y mejor docente!





Todos quienes abrazamos la vocación docente, sabemos que se establece entre esta labor, la escuela, los alumnos y uno mismo, una relación idílica.

Hay una suerte de posesión: mi escuela, mis alumnos, mis colegas… aunque se tiene la certeza que alguna vez la ley de la vida hará que ese lugar lo ocupe otro.

Más allá que muchas veces se sueña con el momento de la jubilación y se hacen proyectos para cuando la misma llegue, saboreando la libertad, dedicación a la familia, amigos, hobbies; al llegar el día del adiós produce un vacío tan intenso, capaz de anunciar la sensación que ya nada será igual.

Hace tiempo, al elegir nuestro quehacer en la vida, nos preparamos para el aula y ese sello de tiza nos moldeó y permanece en nosotros para siempre de manera indeleble. No somos los mismos, al partir llevamos el alma plena de emociones, triunfos, fracasos, historias de vida compartidas que fueron llenando nuestro ser.

Hoy escribo para decir adiós, a nombre de quienes ya no estamos en las aulas y porque quizás el tiempo compartido con los colegas fue poco, pero ha sido muy intenso. Y en el caso de ese compartir con Sonia, lo vivimos en un trayecto pleno de energía en el colegio Lucila Godoy y luego en el Instituto Linares.

Esos momentos de aprendizaje mutuo con ella y los colegas de entonces, hoy agrupados en el grupo de adultos mayores “Amigos por siempre”, que nació y generó lo más sensible que tiene el ser humano: la generosa amistad, más allá del aula, del patio, de las reuniones, de los consejos…para reunirse en una sana convivencia de canto, música y recuerdos varios, al compás de las notas surgidas de una guitarra o el acordeón del anfitrión, en un encuentro de instantes plenos de una felicidad irrepetible.

Hubo tormentas, borrascas y días apacibles en nuestro diario quehacer, y Sonia no estuvo ajena a esos avatares de la vida pedagógica, pero lo importante es que un importante y numeroso de generaciones de entonces, arribaron a buen puerto de la mano de su guía, con el aporte de quienes fueron sus alumnos, junto a padres y apoderados, apoyando la enorme tarea de educar con el ejemplo.

No puedo dejar de compartir las líneas con las cuales la familia Durán Ramírez, Cornelio su esposo, Carlos y Francisco sus hijos, recuerdan que un 25 de septiembre nace en Linares, Sonia Ramírez Tolosa, hija de Manuel Ramírez y Antonieta Tolosa. La 3ª. de 10 hermanos.

Profesora por devoción, graduada con distinción de la U. de Chile, con mención en castellano, hoy lenguaje.

En 1970 se casa con Cornelio Durán y al año siguiente nace su primer hijo, Carlos Durán. En 1984 nace su segundo hijo, Francisco Durán.

Desarrolló su carrera pedagógica, en un inicio en la escuela de Marimaura, colegio Lucila Godoy y por 40 años en el Instituto Linares.

Dueña de una inteligencia rigurosa, aplicada y matea, nos enseñó humanidades a muchos en Linares. Una madre cariñosa que nos enseñó a pensar y trabajar sin cansancio.

Los últimos 12 años fue diagnosticada con una enfermedad muy poco común, una demencia más agresiva que el Alzheimer. En un principio le diagnosticaron 6 años vida, pero su amor por la vida y su familia la hicieron esperar 6 años más.

Los últimos años era una niña regalona, a la cual era imposible resistirse. Los últimos meses estuvo en un estado de sedación y apoyada por mecanismos externos.

Tres hombres solos la sacamos adelante hasta el límite de nuestras fuerzas y hoy ya descansa y si algo nos alegra de todo esto, es que ella nos enseñó en la fe católica, que toda persona que se va, resucita, y hoy esperamos que así sea. Y lo más tranquilizante, es que es su resurrección estará sana, no presa de un cerebro que no la dejaba vivir.

Nuestra mamá, el tesoro más grande, ha partido y nos deja preparados para la vida. ¡Gracias por tanto madre querida, te amaremos siempre! (Familia Durán Ramírez)

Al finalizar estas líneas, nos quedamos con lo mejor de la entrañable amiga, colega y maestra, reiterando el orgullo que sentimos porque Sonia ha dejado huella en cada estudiante de aquellos años en la escuela de Marimaura, el colegio Lucila Godoy y el Instituto Linares.





(Manuel Quevedo Méndez)