Crónica 08-06-2018

Sopaipillas y alcohol: lo que no hay que consumir para pasar el frío

Alimentos calóricos, frituras y un cortito de algún licor, son parte de las recomendaciones populares si se trata de “capear el frío”, pero lo cierto es que pasa todo lo contrario. Acá los especialistas de la Universidad San Sebastián lo explican.



Por antonomasia la sopaipilla es el producto alimenticio de los fríos días de invierno. No hay quien no piense en ellas apenas caen unas gotas o en picarones, calzones rotos y pasteles pero, ¿son realmente útiles para hacerle frente al frío?



Según la académica de la carrera de Nutrición y Dietética de la U. San Sebastián, Daniela Marabolí, no “si bien la grasa corporal puede ayudar a controlar la temperatura, al consumir alimentos calóricos no se genera una respuesta inmediata para controlar el frío, aun cuando existe la termogénesis de los alimentos, ésta no es suficiente para ayudarnos con las bajas temperaturas que sentimos en inverno”.



Es más, para la especialista estos alimentos en vez de causar un beneficio, generan daños ya que “promueven la obesidad y enfermedades asociadas al consumo de grasas saturadas, aumento de peso corporal a expensas de calorías vacías (mala calidad), del colesterol y de la presión arterial”.



Asimismo, la creencia de que tomar alcohol ayuda a “pasar el frío” es absolutamente falso, explica el médico fisiólogo y fisiopatólogo de la carrera de Medicina de USS, Claus Behn, “pasa todo lo contrario porque el alcohol produce vasodilatación y con eso se pierde el calor a través de la piel”. Entonces, para mantener el equilibrio entre la producción de calor y pérdida de éste lo que se debe hacer es simple “arroparse bien y aumentar la producción de calor haciendo ejercicios, tomando bebidas calientes y achoclonarse como los pingüinos”, dice el académico de la carrera de Medicina de USS.



El también experto de medicina en altura, se refiere al desbalance que se produce entre producción y pérdida de calor, lo que se conoce como hipotermina “cuando se presenta ésta la temperatura corporal baja a los 35.5 grados Celsius y todo se hace más lento, incluidas las punciones cerebrales, surge el sopor, incongruencia movimientos y adormecimiento en todas las funciones corporales, lo que finalmente lleva a la muerte”.



Por ello, también hace el llamado a estar atentos a las personas en situación de calle, porque

ante sospecha de hipotermia el recalentamiento tiene que ser paulatino “porque la sangre queda atochada en la periferia por la vasocontricción y si se libera súbitamente, llega al corazón y puede producir un paro cardíaco. Entonces el recalentamiento tiene que ser lento. Arropar a la persona, llevarlo a una pieza calefaccionada, pero nada de guatero, ni baños calientes”.



Alimentos para sortear el frío

• El agua es termo regulador (ayuda a controlar y mantener la temperatura) y más aún si ésta se bebe en infusiones, sopas, te o café con una temperatura alta.

• Se recomienda usar endulzante no calórico para estas bebidas calientes, de esta manera cuidamos la salud evitando el consumo de azúcar de mesa.

• Alimentos aconsejados en invierno siguen siendo las frutas y verduras por su aporte de vitaminas y minerales que fortalecerán el sistema inmunológico jugando un rol fundamental en la prevención de enfermedades respiratorias

• Mantenerse hidratado para conservar una buena salud y además regular la temperatura corporal

• ¡Moverse!, realizar actividad física y elegir siempre caminar y usar las escaleras, puesto que además de ser muy saludable el ejercicio físico, genera calor y se consumen calorías lo que ayuda a controlar el peso.