Nacional 21-01-2020

Sorprenden a otro turista borrando pintura cercana al polémico dibujo en las Torres del Paine

Las autoridades revelaron que otro turista italiano fue sorprendido en las cercanías de la base de las Torres del Paine borrando otra pintura que había en una roca cercana a la que fue pintada por su compatriota formalizada este fin de semana en la Región de Magallanes.

José Linnebrink, superintendente del parque, confirmó a Las Últimas Noticias que el excursionista pertenece al grupo de escaladores de la mujer imputada el sábado por daños simples y que quedó con arraigo nacional.

El turista fue expulsado de las torres porque había ingresado sin permiso, ya que, según Linnebrink, el grupo tenía autorización sólo hasta el 31 de diciembre, e incluso circuló fuera de los senderos establecidos sin tener "ninguna justificación" para hacerlo.

"Creo que intentaba enmendar la situación y ayudar a su compañera para que no quedara ningún vestigio. Como lo sorprendimos borrando otro monito, lo más probable es que hayan estado haciendo más de un dibujo", expuso el superintendente del parque.

En el caso de la joven formalizada por haber realizado un dibujo, quien aseguró que lo había realizado con pintura lavable y que "ya no está allí", Linnebrink coincidió que "capaz que la pintura que usó sea borrable por sí sola con la acción del agua. Es posible".

"Ahora, lo que pasa es que cuando conversé con ella me dijo: puede que esté borrada. Pero resulta que como no ha llovido mucho, evidentemente la pintura se mantiene más tiempo. De todos modos hay una situación que tiene que enmendar", complementó.