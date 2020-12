Opinión 18-12-2020

Sorprendente itinerario por la ciudad de Linares y sus alrededores



• Años que no tenía este agrado de recorrerla por varios sectores, quedando admirado de su crecimiento y progreso.

• Nuevas construcciones y poblaciones, caminos rurales pavimentados, desarrollo agrícola y frutícola, Aeródromo rehabilitado, sede universitaria, nuevos edificios de la PDI y Biblioteca Pública, gran cantidad de vehículos motorizados, entre otras.

Para salir del confinamiento por el Coronavirus desde marzo pasado hasta ahora, al ser de alto riesgo por mi edad, gracias a la gentileza de una amiga de mi hija Paula, hace unos tres meses que en su vehículo he podido salir con mi esposa, una o dos veces a la semana, a recorrer Linares y sus alrededores, llevándome una grata sorpresa al comprobar como la ciudad se ha extendido en todas direcciones y más aún, en el buen estado de sectores rurales a orillas de caminos pavimentados, donde se aprecia emprendimientos y esfuerzos de sus habitantes. ¡Ha sido reconfortante!

Estos recorridos los realizaba años atrás, por circunstancias diversas o motivos especiales, grabando en mi retina sus recuerdos que al compararlos hoy día, media una gran diferencia, lo que es bueno dejar constancia y reconocerlo, sin que exista ningún interés subalterno, pues ahí está la realidad.

Por la ciudad

A través de varias Columnas escritas en “El Heraldo” he destacado diversos hechos, personajes y novedades que son propias de toda sociedad, miradas con óptica linarense y esa ha sido la línea periodística que he mantenido

Algunos dirán que es exagerada esta calificación, tal como lo dice la letra del Himno de que Linares es una “ciudad encantadora”, para mí es así; ¿pues que hijo no encuentra a su madre como la mejor y más hermosa entre todas?

Entremos a la ciudad desde la Ruta 5, por la Avenida “Aníbal León Bustos”, con su moderna iluminación, su Estadio Español y sector residencial y esparcimiento, nuevas poblaciones de buen nivel, el Hotel “Parada” (Cinco Estrellas), la ruta norte hacia Yerbas Buenas y Colbún, grandes locales comerciales y en construcción, en el ingreso al Camino Real, está en construcción el edificio del Club de la Unión.

En calle Independencia con Yungay, una manzana espera una obra, que se dice, habrá un Mall o algo por el estilo, que sin lugar a dudas, será una importante fuente laboral.

Dentro de la ciudad misma, están los nuevos edificios para la Biblioteca Pública (a una cuadra de la Plaza por M. Rodríguez) y la Policía de Investigaciones (en la Alameda) y el Campus de la Universidad de Talca (en Población Oriente). La remodelada Avenida del Cementerio Parroquial.

Las poblaciones “Camus”, Alborada, María del Valle, Neruda y tantas otras y Condominios construidos últimamente en diferentes lugares; como el mejoramiento de las existentes, con la habilitación de plazas o parques y juegos infantiles.

Sus alrededores

Fuimos a San Antonio y comprobar la feliz rehabilitación de su Aeródromo, con su pista pavimentada, dándole un nuevo plus o valor agregado a Linares, permitiendo el desarrollo de la Aviación Civil, con todo el beneficio que es dable suponer. Siguiendo su ruta, pasando el Puente de Arco hacia la precordillera, es un agrado ver numerosas parcelas, otorgándole al sector un ambiente campesino diferente.

Otro día recorrimos hasta “Vara Gruesa” y todo me pareció cambiado, apreciando el esfuerzo de los propietarios de parcelas y sitios por tener en buena forma sus casas, como numerosos negocios de abarrotes y otros giros comerciales a la vera del camino, destacándose el parque frente a la Escuela y el Consultorio.

El trayecto hacia la localidad de Palmilla, da la impresión de haber dejado de ser una extensión netamente agrícola, sin dejar de serlo, por la serie de construcciones que tiene de todo tipo, conocida esa localidad como la “Capital del Ají”, con el tiempo pasará a ser una prolongación de la ciudad.

Al igual que los anteriores lugares visitados, recorrimos el camino a Yerbas Buenas y pasado el Puente, para mí ¡oh sorpresa! está la Empresa San Francisco con sus “Helados Coironal”, con un amplio local, estacionamiento vehicular y ofrece una serie de productos de pastelería, donde se puede pasar un agradable momento de esparcimiento familiar (me han comentado que los fines de semana y festivos este lugar es muy visitado). En su trayecto se aprecian parcelas, casas y mansiones.

Mi opinión

Disculpas por lo personal de esta Columna, cuyas impresiones las transmito a mis coterráneos, pues al igual que tantas familias linarenses, contribuimos al progreso y desarrollo del lugar donde vivimos y convivimos, me llevaron a dejar este testimonio de estos rápidos recorridos y ver como las nuevas generaciones se han reinventado, lo que es satisfactorio.

Escucho optimistas declaraciones de nuestras autoridades regionales y municipales (que comparto) sobre el destino y futuro de Linares, por su Embalse Ancoa, el Ruta Bioceánica del “Pehuenche”, el Aeródromo, el Santuario de la Naturaleza del Achibueno, los Cajones Cordilleranos, la Fruticultura y desarrollo de la Agricultura con su Agroindustria, las expectativas por el Turismo, su creciente parque automotriz y su ubicación de privilegio de equidistancia de los Puertos de San Antonio y del Bío Bío como a 4 horas de Santiago y por ser ella como lo dice su Himno, una “Ciudad Encantadora” y constituida por “hombres valerosos”, deseando que este espíritu y características nunca cambien. (Existen muchas más que potencian a Linares).



Raúl Balboa Ibáñez



Leyenda de Fotos: (Anita: saque de Internet

ambas fotos).-

1.- La Catedral, única en su estilo en el país, es el símbolo y patrimonio que identifica a Linares.

2.- El Obelisco en homenaje a los fundadores de la “Villa de San Ambrosio de Linares”, erigido cuando cumplió 150 años en 1944.