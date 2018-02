Política 20-02-2018

Sorprendido se manifestó el Senador Coloma ante el actuar de la justicia francesa tras liberación de Palma Salamanca

El senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, calificó de “grave” la decisión de la justicia francesa de dejar en libertad provisional a Ricardo Palma Salamanca, condenado como autor material del crimen de Jaime Guzmán en 1991. “Estoy bastante sorprendido y considero grave lo que está pasando en Francia que le dio libertad con firma diaria a una persona que se escapó de una cárcel de Alta Seguridad y que está requerido en varios países del mundo”, expresó el parlamentario en conversación con radio Duna.

“Encuentro una mala señal de Francia. Ellos son buenos para hablar mucho de la defensa de derechos humanos y combatir el terrorismo en el resto del mundo, pero están actuando de forma muy vacilante y ahí me bajan dudas”, acotó.

De esta manera y ad portas de que Sebastián Piñera asuma el gobierno, Coloma afirmó que el caso de Jaime Guzmán “es un tema prioritario, relevante para el país. Este no es un tema de la UDI, porque si fuera alguien que le hubiese sucedido lo mismo de otro partido político, yo al menos estaría en la misma línea y con la misma fuerza”.

“Hay temas en donde el mundo se está poniendo de acuerdo (…) hay temas en que nosotros no podemos aceptar no tener defensas comunes respecto de dramas mundiales, como el terrorismo”, enfatizó el senador gremialista.