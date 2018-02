Crónica 10-02-2018

Spinetta, Un Ilustre Desconocido

«¿Te acordás del flaco Spinetta, cuando cantaba: Todas las hojas son del viento? Ahí toda nuestra filosofía era sólo ser rockeros». Este verso corresponde al tema «Aún Sigo Cantando» de la banda mendocina Enanitos Verdes y viene incluido en su disco homónimo que marcó el debut de su carrera en 1984. Y seguramente es la referencia más conocida o que más le suena al público chileno sobre Luis Alberto Spinetta, uno de los padres del rock argentino, quien a 6 años de su muerte (ocurrida el 8 de febrero del 2012 producto de un cáncer de pulmón) y a pesar de ser una figura icónica en su país de origen y en otros países de latinoamérica, todavía es un ilustre desconocido en Chile. Luis Alberto Spinetta, conocido cariñosamente como el Flaco durante toda su carrera, nació en Buenos Aires el 23 de enero de 1950 en el seno de una familia con marcados gustos musicales y artísticos. Desde muy temprana edad se fue impregnando del folklore y el tango de su país y también tomo contacto con ritmos provenientes de afuera, como el rock & roll de los ’50 (con Elvis Presley y Chuck Berry a la cabeza) y con el sonido que enloqueció al mundo en los años ’60 con la irrupción fulminante de Los Beatles, hito que lo convenció de dedicarse a la música para siempre. Fue así que comenzó a tomar lecciones de guitarra, las que abandonó muy luego para convertirse en autodidacta e investigar por cuenta propia las posibilidades técnicas y estéticas de su instrumento, decisión que marcaría la creación de su sello personal en la ejecución de las 6 cuerdas y comprobando que puedes hacer escuela sin ser necesariamente un virtuoso. Llegada la adolescencia, junto con algunos amigos y compañeros del colegio fundó su primera banda, Almendra, de estilo acústico y psicodélico, con la que grabó sus primeros 2 discos como músico profesional (Almendra, 1969 y el LP doble Almendra II, 1970) y que separó con apenas 20 años de edad, ya convertido en un todo un ídolo del naciente rock argentino, dejando para la historia éxitos como la inmortal balada rock «Muchacha Ojos De Papel». Y todo esto lo consiguió 3 años antes que su contemporáneo



Charly García, que debutó con Sui Generis recién en 1972. Pese a una supuesta rivalidad artística entre ambos que les adjudicó la prensa musical durante años, muchas veces García ha salido a desmentir esta afirmación, confesando que junto con John Lennon, Spinetta es uno de sus pocos ídolos de verdad, («si fuera un genio, sería Spinetta», dice Charly en una de sus canciones), porque la música del flaco le gustó y le voló la cabeza desde la primera vez que la escuchó, luego se preguntó ‘quién será este tipo que es tan bueno’, lo quiso conocer y de inmediato se hicieron muy buenos amigos para toda la vida. Tanto así que a mediados de los años ’80 y en pleno apogeo del boom del rock latino dejaron inconcluso un más que esperado disco grabado en conjunto, del que hoy tan sólo sobreviven algunas versiones piratas, demos que circulan en internet y un exitoso single tocado hasta el cansancio en las radios: «Rezo Por Vos». A comienzos de los ’70 Spinetta creó su nuevo conjunto, Pescado Rabioso, que haciendo honor a su nombre se dedicó a cultivar un estilo más estridente cercano al hard rock, incluyendo entre sus filas al guitarrista David Lebón, futuro miembro de otra leyenda del rock argentino: Serú Girán. Pescado Rabioso fue una banda que también duró un par de años, pero dejó registrados 2 excelentes discos: «Desatormentándonos (1971) y «Pescado 2» (1972). Hasta que llegó 1973 y la consagración definitiva para Luis, con la publicación de «Artaud», inspirado en la figura del malogrado poeta y dramaturgo francés Antonin Artaud. En rigor, este fue su primer disco solista, aunque en la portada es atribuido a Pescado Rabioso porque invitó a algunos de sus ex compañeros de banda a grabar el que es considerado por la versión argentina de la revista Rolling Stone como el mejor álbum de la historia del rock argentino, nada más ni nada menos. A partir de este punto y este álbum, Luis se convirtió en un referente inevitable para cualquier muchacho argentino que quisiera dedicarse al rock. Los ya mencionados Enanitos Verdes, Andrés Calamaro, Virus, Pedro Aznar, Babasónicos y un largo etcétera lo nombran como una gran influencia e inspiración en su periplo musical. Por ejemplo,

Fito Páez lo ha citado en varias ocasiones insertando frases y melodías compuestas por Spinetta en algunas de sus canciones propias e incluso cumplió el sueño del pibe cuando el rosarino apenas comenzaba su carrera: con sólo sus 2 primeros álbumes publicados aún no era la estrella que es ahora, pero en 1986 se dio el lujo de grabar su tercer disco en compañía de su ídolo el disco «La La La», en la actualidad un disco de culto y difícil de hallar. Pero sin dudad el verdadero gran discípulo de Spinetta es el fallecido Gustavo Cerati, tanto por el parecido de su voz como por su estilo en la guitarra eléctrica. Con sus compañeros de Soda Stereo hizo un claro guiño al solo de guitarra de «Cementerio Club» (otra de Artaud) en su versión de «Té Para Tres» grabada para el unplugged del canal MTV, «Comfort Y Música Para Volar» (1996), en su primer disco en solitario, «Amor Amarillo» de 1993, Cerati grabó un cover de «Bajan», canción del mencionado disco Artaud y en más de una ocasión compartieron escenario para cantar cada uno los temas del otro e intercambiar flores y elogios. Spinetta siempre tuvo un espíritu inquieto en lo que se refiere a la expresión y fue un artista multifacético: aparte de músico también fue escritor (editó el libro de poesía y prosa libre «Guitarra Negra» en 1978), fue dibujante y pintor (varios de sus dibujos y cuadros adornan las tapas y cuadernillos internos de sus vinilos), también fue diseñador de sus propias guitarras eléctricas e incluso de futuristas modelos de automóviles. Y fiel a esta diversidad estética, durante su trayectoria musical cultivó con éxito estilos muy diferentes, como el folk acústico, el beat, el blues, la psicodelia, el hard rock, así como incorporó influencias tangueras, del folklore del norte argentino y siempre atento a las vanguardias y nuevos sonidos incluso coqueteó con la música electrónica, sin dejar nunca de ser un rockero de pura cepa. Es por eso que luego de acabar su aventura con Pescado Rabioso, alternó su carrera solista con otros 2 proyectos colectivos: Entre 1973 y 1977 lideró la banda Invisible, cuya marca registrada eran temas de extensa duración de más de 5 minu

tos, un estilo muy cercano al rock progresivo que estuvo tan en boga a mediados de los ’70. Y ya comenzados los años ’80 y hasta 1985 formó el proyecto Spinetta Jade, dedicado a la fusión de jazz y rock con especial destaque a la excelencia en la ejecución instrumental, con la presencia de virtuosos como Lito Vitale en teclados y Pedro Aznar en el bajo eléctrico. Entre medio de estos 2 grupos, en 1980 grabó el disco más extraño de su carrera: «Only Love Can Sustain». Grabado en Estados Unidos, cantado en inglés, producido por el tenista Guillermo Vilas y con una marcada intención comercial, incluye temas cercanos a la onda disco y el pop compuestos por el exitoso artista canadiense Gino Vanelli. Fue un fracaso y toda una rareza en el catálogo de Spinetta. De hecho, él nunca quedó satisfecho con el resultado y renegó toda su vida de esta placa. Desde principios de los ’80 siguió con su carrera solista editando trabajos como «Kamikaze» (1982), «Mondo Di Cromo» (1983), «Privé» (1986), Téster De Violencia» (1988) y «Don Lucero» (1989), cuyo contenido musical era tan extraño y enigmático como los títulos de sus discos. Si bien en 1991 editó «Pelusón Of Milk», otro álbum de nombre raro, pero que incluía su único hit radial de esos años «Seguir viviendo sin tu amor», su estilo musical se alejaba bastante de la corriente del rock latino que estaba viviendo su momento cúlmine en aquellos tiempos con Soda Stereo, GIT, Virus, Sumo, Fito Páez, Fabiana Cantilo, Miguel Mateos, Enanitos Verdes y el propio Charly García a la cabeza. Es que Luis, fiel a sus inquietudes musicales, siempre eligió andar su propio camino en vez de seguir la corriente del pop más comercial, aparte que a esas alturas ya era un artista de culto y tenía en sus manos a un público incondicional y cautivo que lo seguía a todas partes. Esta es la principal razón por la que su música y sus canciones lamentablemente nunca tuvieron mucha acogida ni difusión en el Chile bajo dictadura de los años ’80, donde sólo llegaban las manifestaciones de la cultura popular que estaban de moda a nivel masivo. Así por ejemplo, mientras las canciones de Soda Stereo, GIT y Charly García tenían alta rotación en las radios, venían a nuestro país al Festival de Viña del Mar, se presentaban en programas de televisión como Martes 13, realizaban giras, llenaban estadios y aparecían frecuentemente en tapas de diarios y revistas, durante los ’80 Spinetta vino sólo un par de veces a Chile a tocar en locales muy importantes, pero de capacidad reducida como el mítico Café del Cerro del barrio Bellavista en Santiago, presentaciones de culto de las que circulan grabaciones piratas hasta el día de hoy entre los fanáticos y coleccionistas. Este panorama cambió desde mediados de los ’90, cuando gracias a la explosión de internet, los CD grabables y las plataformas virtuales para compartir archivos de música en formato mp3, la obra de Spinetta comenzó a ser más conocida a este lado de la cordillera tras su regreso a los proyectos colectivos, con la formación de su nueva banda y la edición del disco homónimo «Spinetta & Los Socios Del Desierto», cuyo éxito le valió una invitación de la cadena MTV latino para grabar el disco unplugged «Estrelicia». Así, Spinetta comenzó a visitar Chile con mucha más regularidad ofreciendo shows en recintos más grandes como el desaparecido estadio Santa Rosa de Las Condes, el estadio Víctor Jara o el Teatro Teletón, pero siempre explotando un bajo perfil, sin salir demasiado en la prensa ni dando entrevistas como otros de sus colegas rockeros. Continuó editando discos y realizando giras hasta que a finales de la primera década del siglo XXI, anunció que padecía cáncer al pulmón y que se estaba tratando médicamente. En una carta pública contó que estaba al cuidado de su «familia amorosa, por los amigos del alma, y por los mejores médicos que tenemos en el país”. El flaco siguió con su carrera al mismo tiempo que luchaba por su vida, pero en una especie de despedida para sus fans, en una inolvidable noche de diciembre del año 2009, en el estadio de Vélez Sarsfield de Buenos Aires ofreció un show llamado «Spinetta Y Sus Bandas Eternas», donde por más de 5 horas se paseó cronológicamente por el repertorio de sus antiguos grupos reuniendo en el escenario a todos sus ex compañeros de música, más invitados de la categoría de Cerati, Fito Páez y su gran amigo Charly García. Todo el espectáculo fue registrado y editado 1 año después en ediciones de lujo en formato DVD, CD y dos libros. Fue el gran gusto que se dio antes de morir. Tras dar una dura batalla contra su enfermedad, Luis Alberto Spinetta finalmente murió el 8 de febrero del año 2012, rodeado del cariño de sus amigos y su familia, entre los que se cuenta su hijo y heredero musical Dante Spinetta, integrante de Illya Kuryaki & The Valderramas. A 6 años de su muerte, el mejor tributo y homenaje es escuchar su bella música y toda su discografía para recordar por siempre a este querido flaco, un ilustre desconocido del rock cantado en nuestra lengua.



Por César Altamirano, Periodista