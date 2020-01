Sr. Director: 26-01-2020

Opinión 26-01-2020

Sr. Director:

En memoria de quien fue mi tía bisabuela, la notable escritora y pintora Emma Jauch, deseo tenga Ud. la bondad de publicar esta carta.

Don Jaime González Colville, al recordar los cincuenta años de la fallida designación de la tía Emma como Intendente de Linares no ha emitido juicio de valor ni ha levantado cargos. Sólo narró el hecho.

El señor Carlos Villalobos, en su carta del 23 de enero pasado, expresa que la poetisa no quiso trabajar en la campaña del Dr. Allende. Ello es falso. Tenía yo poco menos de veinte años y estando de visita en su casa a fines de 1969 o principios de 1970, la vi reunirse con mujeres allendistas y, además, fui testigo de la llegada a su hogar del propio Dr. Allende, quien le dejó una fotografía dedicada “A Pedro y Emma con mucho afecto”, que vi enmarcada en el living que muchos linarenses conocieron.

Dice que junto a otros personeros rechazaron la designación en referencia porque se requería “un Intendente que tuviera destreza política”, pero en remplazo de ella, se nombró a don Enrique Barrientos Villarroel, quien provenía de Puerto Montt y estuvo apenas trece meses en funciones entre noviembre de 1970 y diciembre de 1971 pues desconocía totalmente Linares y la zona. En su lugar se designó a otro afuerino, don Julio Cervantes, quien ejerció por unos quince meses. No sé si el señor Villalobos pueda explicar estas “destrezas” políticas.

Tras el golpe militar, y con su hogar allanado, la tía Emma y su esposo, Pedro Olmos no se fueron de Chile pese al ofrecimiento que tuvieron. Ella integró el sindicado de trabajadores de la educación, hizo talleres y fue líder de una gran actividad opositora al régimen castrense, como su esposo, que se desempeñó como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Linares. Esta clara posición ideológica le impidió a la tía Emma ser Conservadora del Museo de Linares, que ella y su marido fundaron y es hoy un baluarte de Linares.

Lo saluda atentamente



OCTAVIO RODRIGUEZ JELVEZ

Constitución