Opinión 28-07-2019

Sr. Director: 28-07-2019

El pasado miércoles, en el artículo “A la Alameda regresa la Casa de la Cultura “Margot Loyola Palacios”, al hacer referencia a la casa misma, en el párrafo, donde se señala que “Ella fue trasladada a un sector del Teatro Municipal, cuyas dependencias en varios pisos, no eran funcionales para sus fines, e incluso trascendió que Margot Loyola al conocer dicho traslado, habría expresado su oposición e incluso quitar su nombre a esta Casa de la Cultura, hecho que no se concretó, por diversas gestiones realizadas en tal sentido”.

En este sentido hay un documento donde se expresa exactamente lo contrario: bajo la firma de Margot Loyola y Osvaldo Cádiz, fechado el 14 de enero de 2014, dirigido al Señor Alcalde y Concejales, con copia al suscrito, como deferencia ante nuestra defensa de la casa en comento.



En otro párrafo, se afirma: “Por su parte Linares no estuvo ajena a distinguirla declarándola “Hija Ilustre” (1987); le otorgó la “Medalla de Plata” (1990) y designando con su nombre la Casa de la Cultura (2011)”.

En este párrafo hay que precisar que cuando publiqué el libro Crónicas de Linares, al solicitar ayuda en algunas fechas; específicamente la de Margot Loyola, al ser distinguida como Hija Ilustre de Linares, se me informa que ocurrió en 1987, lo cual es inexacto. Mi error fue confiar en aquellas apostillas orales y poco confiables, que inducen a la equivocación, tales como “se dice”, “me lo aseguró”, “habría expresado…”, pero sin ninguna certeza que la valide.

En este caso, el investigador maulino González Colville, me señaló -con documento registrado en diario “El Heraldo”- que el día 25 de octubre de 1975, en una ceremonia realizada en el Teatro Municipal y con discurso de d. Enrique Gómez Muñoz, doña Margot Loyola Palacios fue declarada Hija Ilustre de Linares.



En eso consiste este tipo de textos, para no caer en errores que luego se dan como hechos reales. Además, es lo que se hace para validar por medio de un documento las afirmaciones y/o fechas en textos de investigación, que luego se transforman en históricos. Alguien dijo, yo suscribo, que la investigación histórica es una ciencia exacta.



Otro caso, que confunde a muchos, cuando se indica que D. Carlos Ibáñez del Campo, es Hijo Ilustre de Linares. Vale la pena reiterarlo, porque lo único que recibió, al inaugurar el edifico del Instituto Politécnico, un pergamino con las firmas de los vecinos de la época y cuyo ejemplar está en el colegio, recuperado bajo la acuciosa búsqueda de D. Domingo Coria, quien lo encontró en una de las oficinas del establecimiento.



Agradeciendo la publicación de ésta y, como corresponde, lo hacemos previo a la publicación del libro “Hijos Ilustres de Linares”, que ya se encuentra en prensa, para su próximo lanzamiento durante el mes de agosto; junto a diario “El Heraldo”, fuente de mis crónicas y trabajos que se refieren a nuestra ciudad y sus habitantes.

Saluda atentamente y agradece la publicación de esta nota,



Manuel Quevedo Méndez, columnista de “El Heraldo”