Opinión 24-01-2017

Sr Director:

Leyendo la carta del señor Carlos Arce Villagrán, he recordado una anécdota de hace 47 años cuando, en plena campaña presidencial de los 70, se entrevistaba en TVN al candidato don Jorge Alessandri Rodríguez. Entre quienes le interrogaban se ubicó a diversas personas de distintas esferas y, entre ellas, apareció una humilde señora de campo, tal vez esposa de un modesto agricultor, quien, leyendo con manos temblorosas, preguntó a Alessandri sobre las leyes sociales que tendría su gobierno, el abuso de los terratenientes y otras materias por el estilo.

Tras oírla, Alessandri replicó: “Esa inquilina, a quien le han hecho leer esa pregunta…”, lo cual originó en los días siguientes protestas surtidas por el presunto insulto con que se habría tratado a la persona en referencia. No voy a decir ahora, por motivo alguno, “Ese señor a quien le han hecho escribir esa carta…”, porque no tengo certeza de que así haya sido, pero es probable, tal vez, que su texto se origine en quien, supongo, se siente molesto por algunos temas que he escrito.

Dice el señor Arce que le queda “una sensación de carácter intelectual amargo por considerar que sus escritos, si bien interesan al público lector, tiene un tenor narrativo descalificador un tanto ególatra respecto de sus logros, restándole importancia a los demás columnistas”. Me agradaría saber en qué artículo de mi firma publicado en El Heraldo o El Centro, emito un comentario descalificador en relación a mis iguales. Espero con interés su respuesta.

No he dicho – y le pido leer de nuevo “La Travesía del Desierto” publicada en El Heraldo – que la Historia de Linares sea esta travesía. He expresado que llegar a tener un bagaje y una base de datos como investigador, requiere de un largo, paciente y dedicado trabajo en los centros de documentación de Santiago. Desgraciadamente nada de ese material está en la Región. También dije – y lo sostengo – que quienes intentan aparecer en provincia como investigadores, no han visitado jamás o al menos en una o dos oportunidades, la Biblioteca y Archivo Nacional. Lo reitero, que pretender erigirse en investigador de la historia regional solo con datos tomados aquí y allá, es seguir marcando el paso en esa materia, sin avanzar. En esto todos somos aprendices. Y yo me considero el primero de todos.

No he dicho que escribo la historia oficial de Linares. Todos mis libros (suman diez y siete, estando otro próximo por aparecer) o artículo que he publicado queda bajo el escrutinio público. Y si alguien advierte que me he equivocado, que lo diga con antecedentes claros y precisos. Si tiene razón asumiré mi error, corregiré mis datos y me disculparé.

Habla el señor Arce de mi arrogancia: si tiene un buen diccionario a mano, podrá advertir que arrogante significa “el que no ruega”. Y debo decirle que en mi extensa travesía como investigador, he rogado mucho: a todos los grandes investigadores que conocí a lo largo de mi vida y a quienes supliqué compartir conmigo, entonces un joven estudiante del Liceo, de Pedagogía o Profesor, sus conocimientos; les rogué me permitieran acceder a sus archivos, para copiar el dato que no tenía, lo hice con don Julio Chacón, don Ricardo Donoso, Volodia Teitelboim, don Carlos Fuentes, abogado de Neruda en su desafuero, don Patricio Aylwin, para saber poco claros episodios de su familia en Constitución, doña Virginia Blanco viuda de Mariano Latorre para leer las cartas de amor que le envió su esposo y quien, tras tanta rogativa, me las obsequió, les rogué a los libreros de viejo de San Diego me rebajaran los precios de las obras que necesitaba y que mi escuálida condición de estudiante me impedía asumir etc., etc. Como diría un buen católico, he pasado una vida de hinojos y en verdad he rogado mucho. No podría ser arrogante.

Tampoco me agobia el ego. He rechazado infinidad de premios, pergaminos y honores. En el 2004 el Director de Cultura del Maule, Roberto Gómez pidió mi currículo para postularme a la Medalla Presidencial Neruda. Le respondí me parecía indigno proponerme a un premio. Me la dieron de todas formas. Mi mayor honor es ver publicado mis libros. Se de muchos que viven adecuando sus solapas para se les cuelguen bronces, oropeles, decretos de hijos ilustres, etc. Vivo al margen de esa parafernalia.

Dice el señor Arce que intento no dejar volar a ciertos pájaros aprendices. Debo recordarle que la pareja de aves, de todas las especies, nunca dejan partir al pichón que no sabe volar. Y si esas aves a que alude el autor de esta carta, aún no vuelan, es porque deben volver a su nido. Y si ya son aves mayores, simplemente no aprendieron.

Finalmente, se refiere a mi estilo aburrido y tedioso. Encuentro una frase del pensador Montesquieu “Feliz el pueblo cuya historia se lee con aburrimiento”. Pero yendo a lo medular de su queja, le propongo una solución precisa: no me lea más.

Lo saluda muy atentamente:

JAIME GONZÁLEZ COLVILLE