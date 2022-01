Sr. Director02-01-2022

Opinión 02-01-2022

Me refiero a comentario aparecido en edición de hoy 30 de diciembre de 2021, de la Sra. Valentina Ramirez H., quien firma como Economista, donde se refiere a la crítica del Presidente Electo al proyecto Pension Garantizada Universal (PGU), anunciado por el Presidente Piñera durante la campaña electoral de segunda vuelta, en abierta intervención electoral.



Al respecto, al contrario de lo señalado por la Economista en referencia a Hacienda, el proyecto de ley en cuestión no cuenta con financiamiento permanente, condicion corroborada por economistas de todos los sectores, lo cual se constituye en el principal "escollo" para su aprobación, dejando al nuevo gobierno el determinar como se financia la PGU.



Entonces, si hablamos de "pan para hoy y hambre para mañana", en rigor, debería reprochar al actual gobierno por presentar irresponsablemente un proyecto sin financiamiento permanente, lo cual pone en riesgo la continuidad en el tiempo de esta política pública.



Finalmente, es relevante dejar establecido que tanto actores políticos como económicos, han coincidido en que el proyecto es bueno y positivo para mejorar las pensiones de las y los chilenos, no obstante de presentar la deficiencia antes comentada cual por cierto deberá resolverse en las instancias que corresponda.