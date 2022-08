Social 12-08-2022

SSMaule resalta la prevención en el Mes del Corazón

Campaña comunicacional que se realiza anualmente en el mes de agosto busca promover la salud, a través de la prevención, ya que las enfermedades cardiovasculares (ECV) están constituidas como las primeras causas de muerte a nivel mundial, incluyendo Chile



Las enfermedades cardiovasculares corresponden a un conjunto de afecciones del corazón y de los vasos sanguíneos, incluyendo la enfermedad coronaria cardíaca, cerebrovascular y reumática, entre otras. Se estima que 17.9 millones de personas en el mundo mueren anualmente por enfermedades cardiovasculares, siendo esto aproximadamente un 32% de todas las muertes en el mundo, constituyéndose como la primera causa de muerte mundial, incluyendo Chile.

La gran mayoría de estas enfermedades son prevenibles al modificar factores de riesgo como el tabaco, dieta no saludable, obesidad, inactividad física y consumo riesgoso de alcohol. Por todo lo anterior, se busca promover la adhesión de los equipos de salud a la campaña de “Agosto, mes del corazón” promovida y realizada por el Ministerio de Salud en conjunto con la Sociedad Médica de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de Chile. Esta campaña se realiza anualmente con el fin de promover la salud cardiovascular a través de la prevención. Todo esto con el fin de reducir la morbimortalidad de este problema de salud tan importante.

La enfermera Camila Gómez, asesora Programa Adulto y Enfermedades no Transmisibles indica respecto al corazón que este es el órgano central de la circulación de la sangre, y su función es "bombearla", a todo tu cuerpo, esto hace que todos los elementos nutritivos que el cuerpo necesita circulen por las arterias. De ahí la importancia vital de este órgano.

Por esto, se presentan cuidados especiales que se deben tener para protegerlo adecuadamente, como una Alimentación saludable, no fumar, realizar actividad física regular (idealmente 150 minutos a la semana de ejercicio aeróbico), cuidar los niveles de colesterol y glucosa, evitar el estrés y la ansiedad, controlar la presión, controlar la ingesta de alcohol y también es fundamental la realización periódica de chequeos médicos, especialmente si tiene factores de riesgo.

“Respecto a quienes están más propensos a sufrir algún tipo de enfermedad, es importante señalar que las ECV impactan de manera diferente a hombres y mujeres, destacando mayor mortalidad y sobretodo mayor mortalidad prematura en los hombres que las mujeres. Las ECV tienen diversos factores de riesgo, como edad, sexo masculino en general y femenino postmenopausia, antecedentes familiares, hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, tabaquismo, sobrepeso, consumo excesivo de alcohol, sedentarismo y antecedentes personales de ECV”, expresa la enfermera Camila Gómez.

Ante esto, el programa de salud cardiovascular que impulsa el Ministerio de Salud, a través de la red pública de Atención Primaria, busca atender a la población con alguna enfermedad cardiovascular, como también promueve la pesquisa y promoción de salud. A su vez, la Estrategia de Cuidado Integral Centrado en la Persona (ECICEP), busca generar atención integral a las personas en con multimorbilidades.