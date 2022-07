Opinión 13-07-2022

¡Startups! De la crisis, creemos oportunidades

Señor director:



El panorama económico está cada vez más complicado, tanto para empresarios grandes y chicos. El dólar alcanza niveles impensados y la incertidumbre afecta negativamente, obligando a posponer decisiones de inversión y consumo. Sin ir más lejos, Y Combinator alertó sobre la recesión de los próximos meses pidiendo a las startups ahorrar, planificar y prepararse para lo peor. Un escenario que plantea un gran desafío pero abre oportunidades.



En ese contexto, los emprendedores debemos estar abiertos a cambiar de mentalidad y repensar la forma que estamos haciendo las cosas, centrarnos en el propósito de nuestros proyectos y buscar la manera de seguir ofreciendo la mejor experiencia a usuarios y clientes. Hoy no es tiempo de poner absolutamente todos los esfuerzos en el próximo levantamiento, o en convertirse en unicornio; es momento de ser capaces de crear valor, no económico sino para la sociedad.



Esperemos que este complejo periodo no se extienda más de lo pronosticado, y que podamos retomar nuestras actividades como también los agresivos planes de crecimiento a los que estamos acostumbrados. Hoy más que nunca es necesario que enfoquemos nuestras prioridades y recordemos los propósitos y el por qué decidimos emprender.





Daniela Baytelman,

CEO y Cofundadora de Easycancha.