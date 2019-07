Crónica 03-07-2019

Studio Radio irrumpe en el dial linarense

Tras una fase de marcha blanca, ya está en el aire Studio Radio, en el 94.7 de la frecuencia modulada. Como lo indica su slogan “Un espacio en tu memoria”, ya que abarca la música de 4 décadas, desde 1970 en adelante.

Su propietario es el conocido productor linarense Jaime Torres, quien afirma que estar al frente de su propia Radio “es cumplir un sueño que tenía desde mi época de estudiante”.

“Siempre me gustó la Radio y afortunadamente tuve la oportunidad de trabajar en algunas emisoras linarenses como Exclusiva, Contigo y Buena Nueva. Sin duda una experiencia increíble, lo que luego me permitió tener mi propio estudio de grabación y trabajar en la producción de eventos, pero ahora el desafío es mucho mayor”, agregó.

Acerca de esta nueva propuesta radial afirma que “la idea es tener una radio que destaque por su calidad musical con una línea definida orientada al adulto joven”.

“Queremos ser más que clásicos y ya estamos pensando en algunos proyectos que nos permitan consolidarnos en la audiencia de Linares y el Maule Sur, aunque en rigor llegamos a todas partes a través de nuestra señal on line”, expresó.

Jaime Torres sostiene también que ya están recibiendo muchos comentarios positivos a través de las redes sociales, “y eso nos tiene muy contentos porque la gente valora nuestra apuesta a una radio de calidad desde Linares”.

Los estudios están ubicados en el segundo piso de la Galería Chacabuco, en calle Chacabuco, entre Independencia y Maipú.