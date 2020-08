Política 20-08-2020

SUBDERE doblará su presupuesto 2021 para programas de recuperación económica

Proyectos de rápida ejecución y que privilegien la contratación de mano de obra local. Ese es el sello que tendrá la amplia cartera de iniciativas que serán financiadas gracias a la inyección de US$ 125 millones que realizará la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), en el marco del “Plan Paso a Paso Chile se Recupera”, anunciado recientemente por el Presidente Sebastián Piñera para reactivar la economía.

Esta inyección de US$ 125 millones extras, doblan el presupuesto regular destinado a los programas de Mejoramiento de Barrios (PMB) y Mejoramiento Urbano (PMU) a los que postulan las municipalidades cada año, el que asciende a US$ 90 millones. El PMB está orientado entregar soluciones principalmente sanitarias; mientras que el PMU está enfocado en la creación y/o recuperación de infraestructura urbana menor.

De los recursos adicionales, US$ 50 millones serán destinados para la habilitación de sistemas de alcantarillado, agua potable y obras de electrificación (PMB), mientras que los US$ 75 millones restantes serán utilizados para la construcción de obras como plazas, parques, pavimentos, multicanchas, sedes sociales y ciclovías (PMU).

Con todo, se proyecta que las iniciativas a desarrollar sean ejecutadas durante 2021, permitiendo la creación de miles de puestos de trabajo a lo largo del país.