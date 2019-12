Política 17-12-2019

SUBDERE habilita uso de cédula de identidad para registrar mascotas

Para continuar perfeccionando el proceso on line de inscripción de mascotas en el Registro Nacional creado para estos fines, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), a través de su Programa Mascota Protegida, incorporó una nueva opción que permitirá a los usuarios realizar este trámite solo con su cédula de identidad, ingresando su RUN y número de documento.

Esta mejora, apunta a facilitará la inscripción para un gran número de usuarios, que por diversas razones no cuentan con su Clave Única o no pueden acercarse a su municipio para realizar este acto de manera presencial.

Actualmente, el Registro Nacional de Mascotas ya suma 1.109.657 animales inscritos, de los cuales 902.509 corresponden a perros y 207.148 a gatos.

Sobre estas actualizaciones a la plataforma, Carolina Guerrero, coordinadora nacional del Programa Mascota, sostuvo que “esta mejora, que ya está disponible para los tenedores responsables inscritos en todo el país, simplifica enormemente el ingreso de las personas al sistema y también lo hace mucho más amigable, ya que habilita la opción de realizar el trámite o con sin la Clave Única”.