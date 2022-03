Crónica 17-03-2022

Subdirector Médico, Francisco Azócar: “Pacientes covid hospitalizados en Linares tienen su esquema de vacunación incompleto o no se han vacunado”

El subdirector médico del hospital de Linares, doctor Francisco Azócar, dio a conocer la situación del centro asistencial de esta ciudad respecto a pacientes covid, precisando que “se ha mantenido casi similar en las tres últimas semanas, donde hemos tenido una cantidad de 50 a 60 pacientes hospitalizados”.

Respecto a la necesidad de ventilación mecánica, indicó que “20 pacientes han tenido que ser sometidos a esta ventilación, debido a su gravedad, pero afortunadamente nosotros tenemos capacidad para conectar hasta 34 pacientes. Lo que ha sido complicado es obtener el cupo en la UCI, y hemos tenido que trasladar algunos”.

Explicó que “la mayoría de estos pacientes se han enfermado en forma grave porque tienen patologías agregadas, como insuficiencia cardíaca, insuficiencias renales, diabetes o hipertensión severa”.

“En el caso de nuestro hospital, no necesariamente se han hospitalizado personas muy mayores, porque hemos tenido también pacientes de 50 años o relativamente jóvenes de alrededor de 30 años, incluso niños”.

“Es importante que la comunidad sepa que muchos de estos pacientes que han requerido hospitalización, tienen su esquema de vacunación incompleto o simplemente no se han vacunado. Por lo tanto, desde el punto de vista epidemiológico, no estar vacunado no es aceptable. Si las personas no tienen el esquema completo de vacunación, la posibilidad de enfermarse de manera grave con covid positivo, es muy alta”, recalcó el doctor Francisco Azócar.